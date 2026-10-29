Pete Hegseth limoge le principal planificateur militaire du Pentagone, sans explication officielle

Aux États-Unis, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a écarté mercredi 28 octobre le lieutenant-général Brett Sylvia, directeur de la stratégie, des plans et de la politique de l’état-major interarmées, révèle The Atlantic. Le magazine a titré son article « Hegseth limoge un général de haut rang » et a résumé l’enjeu ainsi : « L’armée américaine prépare peut-être un retour à la guerre, mais le directeur de la planification est écarté ». Face à ce départ, l’état-major a seulement salué l’officier, en déclarant : « Le président, l’état-major et la force interarmées expriment leur plus profonde gratitude au lieutenant-général Brett Sylvia et à sa famille pour leurs 32 ans de service distingué à notre nation. Nous leur souhaitons le meilleur ». Toutefois, aucun motif n’a été avancé et aucun successeur n’a été désigné.

Un poste jugé déterminant en cas d’escalade

Ce poste, connu sous le nom de J5, conseille le président des chefs d’état-major, le général Dan Caine. Un ancien responsable de l’état-major, cité par The Atlantic, a ainsi insisté sur son importance en période de tension : « Cette personne constitue un lien essentiel entre la force opérationnelle, la politique du département et la Maison-Blanche ». Des responsables du Pentagone ont par ailleurs indiqué au magazine que Pete Hegseth aurait perdu confiance en Brett Sylvia, dont les relations avec Elbridge Colby, principal responsable civil de la politique de défense, auraient été difficiles.

Le dossier iranien reste en suspens. Selon The Atlantic, Donald Trump n’a pris aucune décision définitive sur de nouvelles frappes contre l’Iran, et elles paraissent peu probables avant les élections de mi-mandat de la semaine prochaine. Le magazine ne présente donc pas ce limogeage comme une conséquence directe de ce dossier.

Brett Sylvia est le deuxième responsable évincé de ce poste en un an. En effet, le lieutenant-général Joseph McGee l’avait quitté en octobre 2025, et le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, avait alors expliqué : « Le général McGee prend sa retraite et le département de la Guerre le remercie pour son service. Il partira après près de trois ans de leadership remarquable au sein de l’état-major ». Au total, d’après The Atlantic, au moins 26 généraux et amiraux sont partis ou ont été écartés depuis l’arrivée de Pete Hegseth au Pentagone.