Portugal : Cristiano Ronaldo investit dans une usine qui produira 500 millions de litres d'eau par an

Cristiano Ronaldo s’apprête à se lancer dans la production d’eau embouteillée au Portugal, selon le quotidien portugais DNoticias, relayé par Sportune le 18 octobre. À Gostei, petit village de la commune de Bragança, dans le nord du pays, une usine est en construction grâce à un investissement proche de 20 millions d’euros.

Depuis plus d’une décennie, Cristiano Ronaldo diversifie ses affaires bien au-delà du terrain. En 2015, il s’est associé au groupe hôtelier portugais Pestana pour lancer la marque d’hôtels CR7, avec des établissements prévus à Funchal, Lisbonne, Madrid et New York. En 2018, il est aussi devenu actionnaire d’un restaurant londonien, le Zela.

Une usine tournée vers l’export

Selon l’agence Lusa, la fabrique doit être achevée fin 2027 et entrer en activité début 2028. Elle embouteillera l’eau de la source de Gostei, avec une capacité annoncée de 500 à 600 millions de litres par an. La majeure partie de la production devrait être destinée à l’exportation.

Le projet est porté par la société Maravilha Decimal, détenue à parts égales par Ronaldo et le Grupo Outeirinho. Le chantier a dû obtenir plusieurs autorisations, notamment de la Direction-Générale de l’Énergie et de la Géologie pour le captage. Les analyses de l’eau doivent encore être validées par la Direction-Générale de la Santé.