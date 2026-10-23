Poutine a chargé Witkoff de transmettre un message spécial à Melania Trump

Le Kremlin a annoncé le 21 octobre 2026 que Vladimir Poutine avait confié à l’émissaire américain Steve Witkoff, reçu à Saint-Pétersbourg, en Russie, un message pour Melania Trump. En effet, le conseiller présidentiel Iouri Ouchakov a précisé aux journalistes, que le chef de l’État russe souhaitait lui faire part de sa gratitude pour son action en faveur des enfants ukrainiens et pour son rôle dans la recherche d’une issue à la crise humanitaire de la ville ukrainienne d’Olechky.

Un canal de communication ouvert depuis août 2025

Ce n’est pas le premier contact entre Poutine et la première dame américaine. En effet, Le tout premier contact remonte au sommet d’Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025. Donald Trump y a remis en main propre à Vladimir Poutine une lettre manuscrite de son épouse, consacrée aux enfants touchés par la guerre en Ukraine. Quelques mois plus tard, en octobre 2025, Melania Trump a déclaré avoir établi un canal de communications avec le président russe sur le sort des enfants que Kiev accuse Moscou d’avoir enlevés.

Pour rappel, les autorités ukrainiennes estiment à environ 20 000 le nombre d’enfants déportés ou transférés de force vers la Russie ou les territoires qu’elle contrôle depuis 2022. En outre, une commission d’enquête de l’ONU a même qualifié ces transferts de crimes contre l’humanité. Toutefois la Maison-Blanche a indiqué que l’action de Melania Trump avait permis de réunir 34 enfants avec leurs familles.