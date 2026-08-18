Guerre en Ukraine : Melania Trump annonce une 34e réunification familiale

Un enfant ukrainien de plus a retrouvé sa famille lundi, portant à 34 le nombre total de réunifications facilitées depuis un an par Melania Trump. L’annonce intervient exactement un an après la lettre que la première dame américaine avait adressée à Vladimir Poutine, remise en main propre par Donald Trump lors du sommet de Alaska en août 2025.

Un cheminement entamé par une lettre à Poutine

Le mécanisme reste le même depuis l’origine du dossier : un canal de communication direct entre Melania Trump et le président russe, entretenu par un représentant qui négocie avec l’équipe de Poutine. « Il n’y a rien de plus puissant que de réunir une mère avec son enfant après une longue séparation », a déclaré Melania Trump dans un communiqué, précisant que son représentant « se concentre sur la facilitation de la prochaine réunification ».

Cette 34e réunification constitue la sixième vague depuis le lancement de l’initiative. Les précédentes se sont échelonnées entre décembre 2025 et juillet dernier : sept enfants en décembre, une nouvelle vague en février, une autre en avril, puis cinq enfants supplémentaires fin juillet. La Maison-Blanche indique que les discussions entre les deux camps se poursuivent, sans détailler de calendrier pour de nouvelles opérations.

Un chiffre à mettre en perspective

L’ampleur de ce dossier dépasse le cadre de l’initiative portée par la première dame. Kyiv affirme que près de 20 000 enfants ukrainiens ont été emmenés de force vers la Russie depuis le début de l’invasion en 2022, un chef d’accusation qui vaut à Poutine un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale. Un site ukrainien qui recense ces retours indiquait lundi que 2 470 enfants avaient été ramenés au total, tous canaux confondus, un chiffre supérieur aux 34 cas directement liés à l’action de Melania Trump.

Olena Zelenska, ex-première dame ukrainienne, avait salué en mars l’apport de son homologue américaine tout en alertant sur la lenteur du processus global, estimant qu’« au rythme actuel, il faudrait des dizaines d’années pour tous les ramener ».

Des retours aux circonstances parfois contestées

Les organisations internationales rappellent que la situation reste complexe sur le terrain. L’Unicef a précisé que tout retour d’enfant doit être sûr, volontaire, digne et évalué individuellement, et que la réunification constitue une étape d’un processus de reconstruction plus large, incluant souvent un accompagnement psychologique. Selon la mission de surveillance des droits humains de l’ONU, certains transferts d’enfants depuis les territoires occupés pourraient constituer des violations du droit humanitaire international.

En mai dernier, le Conseil de l’Union européenne avait sanctionné plusieurs individus et entités jugés responsables de ces déplacements d’enfants depuis les zones ukrainiennes occupées. Cette initiative demeure l’un des rares canaux de dialogue actifs entre Washington et Moscou, alors que les négociations portées par Donald Trump pour mettre fin au conflit restent, à ce stade, dans l’impasse.