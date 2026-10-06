Poutine réunit Chine, Pakistan et Biélorussie pour un exercice militaire avec 47 000 soldats

47 000 militaires, 90 avions et 77 navires : la Russie a engagé des moyens considérables dans l’exercice Center-2026, dont Vladimir Poutine a suivi la phase finale le vendredi 2 octobre 2026 sur le polygone de Tchebarkoul, dans la région de Tcheliabinsk. Des contingents de la Chine, du Pakistan, de la Biélorussie, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de la Mongolie ont participé à ces manœuvres, organisées du 28 septembre au 3 octobre, selon les chiffres relayés par BFMTV. Le scénario porte sur la direction stratégique d’Asie centrale et sur la sécurité militaire en mer Caspienne. Cet exercice survient quelques mois après la visite d’État de Poutine à Pékin, les 19 et 20 mai 2026, pour le 30e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays.

Selon le ministère russe de la Défense, la phase principale à Tchebarkoul a rassemblé plus de 6 000 militaires, dont environ 4 600 Russes et 1 479 étrangers. L’ensemble de l’exercice s’est déroulé sur onze zones de tir. Poutine a indiqué que des délégations de 55 pays assistaient aux manœuvres en tant qu’observateurs. Center-2026 a été mené en parallèle de l’exercice « Interaction-2026 » de l’Organisation du traité de sécurité collective, l’alliance militaire dominée par Moscou.

Le président russe a profité de sa visite pour inspecter plusieurs armements, dont les nouveaux drones Geran à réaction que l’armée russe utilise contre l’Ukraine.

Repousser une attaque ou conquérir un territoire voisin

Les deux versions du scénario ne se recoupent pas. Côté russe, Poutine présente l’exercice comme un entraînement destiné à repousser une attaque. BFMTV décrit au contraire une manœuvre pour « simuler une offensive sur un État voisin d’Asie centrale », soit un exercice pour « conquérir un territoire voisin ».

La présence du Pakistan et de la Chine à ces manœuvres russes, aux côtés de plusieurs pays d’Asie centrale, donne à Center-2026 une dimension régionale que les autorités russes n’ont pas détaillée publiquement.