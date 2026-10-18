Première apparition de Léon XIV depuis son opération : ce qu'il a dit à la foule

Le pape Léon XIV s’est exprimé devant les fidèles dimanche 18 octobre 2026 au Vatican, moins d’une semaine après l’ablation d’un nodule au poumon. À l’issue de l’Angélus, place Saint-Pierre, il a remercié ceux qui ont prié pour lui, un jour seulement après sa sortie de l’hôpital. Le Saint-Siège n’avait pas précisé à l’avance où se tiendrait cette prière dominicale; au final, le pontife de 71 ans est finalement apparu à la fenêtre de sa résidence, au palais apostolique.

Des remerciements aux fidèles et aux soignants

Le pape a d’abord salué toutes les personnes qui l’ont soutenu. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi ces derniers jours. J’ai vraiment ressenti votre soutien. Merci ! », a-t-il lancé à la foule. Il s’est ensuite tourné vers l’équipe médicale qui l’a soigné, puisqu’il a exprimé « une gratitude particulière aux médecins, aux infirmières et à l’ensemble du personnel » de l’hôpital Gemelli, à Rome. Il avait déjà adressé des remerciements aux soignants le 16 octobre, pendant l’homélie d’une messe célébrée au dixième étage de l’établissement, d’après le Vatican.

Léon XIV a aussi évoqué ce que ce séjour lui a laissé. « Cette expérience m’a permis de me sentir particulièrement proche de tous ceux qui vivent avec la maladie ou l’infirmité », a-t-il déclaré.

Une reprise annoncée « progressivement »

Le pape a ensuite fixé la suite. « Maintenant que j’ai surmonté cette phase délicate, comme vous le savez, je vais reprendre progressivement mes activités, toujours avec l’aide de Dieu et vos prières », a-t-il annoncé. Ses audiences restent toutefois suspendues jusqu’au 20 octobre, et un déplacement en Uruguay, en Argentine et au Pérou figure toujours à son agenda, du 6 au 17 novembre.

Cette hospitalisation était la première depuis son élection, le 8 mai 2025. En effet, il avait lui-même révélé son état le 11 octobre, après l’Angélus : un contrôle de routine avait détecté un nodule au poumon droit, et il avait choisi de suivre l’avis des médecins. Pour rappel, le Gemelli accueille les papes depuis l’attentat contre Jean-Paul II en 1981. François y a lui aussi été soigné à plusieurs reprises, notamment pendant plus d’un mois peu avant sa mort.