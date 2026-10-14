PSG - Manchester City : Opta estime à 44,1 % les chances de victoire des anglais

Paris Saint-Germain vs Manchester City, c’est le choc de cette 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les deux clubs réalisent un bon début de saison, notamment en ce qui concerne les Skyblues. Après le départ de Pep Guardiola, Manchester City a débuté un nouveau cycle sous la houlette du coach italien Enzo Maresca. Ce dernier a pour mission de faire aussi bien que le mythique coach catalan et d’emmener City sur le toit de l’Europe.

Le logiciel Opta a, de son côté, désigné le vainqueur de la rencontre. En effet, le supercalculateur mise sur Manchester City, avec 44,1 % de chances de victoire pour Erling Haaland et ses coéquipiers. Les chances de victoire sont de 32 % pour le PSG. Enfin, Opta prédit que la probabilité que la rencontre se termine par un match nul est de 23 %.

Manchester City en ballotage favorable

En début de saison, Opta a établi un Power Ranking des meilleurs clubs du moment, et il se trouve que Manchester City et le Paris Saint-Germain figurent dans le top 5. Le supercalculateur Opta est une référence dans le secteur de l’analyse et de la prédiction sportives. Ses analyses sont millimétrées, avec un très bon taux de réussite. Cette saison, il faudra compter sur Manchester City et le PSG.

Les deux clubs sont très attendus et leurs différents matchs seront scrutés à la loupe. Après un début de saison timide, les hommes de Luis Enrique ont enclenché la deuxième vitesse et semblent atteindre leur vitesse de croisière. Les joueurs parisiens ont pour ambition de remporter la Coupe aux grandes oreilles et de soulever pour la troisième fois d’affilée le trophée le plus prestigieux des compétitions européennes de football.

Enzo Maresca, de son côté, est en train de constituer une belle équipe avec des joueurs de qualité. Remporter la Premier League est un objectif, mais soulever la deuxième Ligue des champions de l’histoire du club est aussi un objectif à part entière.