Raffinerie Dangote : l'IPO à 2,1 milliards de dollars prolongée, ce qu'il faut savoir

La raffinerie de Dangote bénéficie d’un délai supplémentaire jusqu’au 27 octobre 2026 pour son introduction en Bourse, alors que l’opération suscite l’intérêt des investisseurs au-delà du Nigeria.

La souscription à l’introduction en Bourse de Dangote Petroleum Refinery restera ouverte jusqu’au 27 octobre 2026, au lieu du 13 octobre initialement prévu. Approuvée par la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria, cette prolongation de deux semaines, annoncée le lundi 12 octobre, doit notamment permettre aux investisseurs africains de finaliser leurs démarches, alors que la mise en place de dispositifs de souscription adaptés dans plusieurs pays a retardé leur accès à l’offre.

Pour rappel, lancée le 14 septembre, l’opération porte sur 4,1 milliards d’actions proposées à 525 nairas l’unité, soit environ 40 cents. Le montant recherché s’élève initialement à 1,6 milliard de dollars, mais pourrait atteindre 2,1 milliards grâce à la vente d’actions supplémentaires. Sur cette base, la raffinerie est valorisée à près de 50 milliards de dollars, un montant qui suscite des interrogations chez certains analystes.

Des conditions d’accès différentes selon les pays

Au Nigeria, les particuliers peuvent souscrire par l’intermédiaire de nombreuses banques, de courtiers et de plateformes numériques. En revanche, les possibilités sont plus limitées dans plusieurs autres pays africains, où les procédures réglementaires ont compliqué la participation à l’offre.

Ainsi, au Kenya, les autorités ont approuvé le 5 octobre un dispositif permettant aux investisseurs éligibles de participer indirectement à l’opération par l’intermédiaire de Renaissance Capital. Ce mécanisme repose sur des certificats de dépôt internationaux (Global Depositary Receipts, ou GDR), qui représentent des actions de la raffinerie. Un programme d’environ 300 millions de dollars a été prévu pour les investisseurs d’Afrique de l’Est.

Par contre en Ouganda, les conditions sont plus restrictives. Seuls les investisseurs professionnels et les particuliers fortunés peuvent participer dans le cadre des modalités approuvées, l’offre ne pouvant pas être commercialisée auprès du grand public. En outre, au Botswana, un mécanisme similaire est également en préparation afin de faciliter l’accès des investisseurs de la région.

Mais malgré ces difficultés, Aliko Dangote fait état d’un intérêt important pour l’opération. Le milliardaire affirme que les souscriptions représentent déjà trois à quatre fois le montant initialement recherché. Toutefois, aucun décompte détaillé n’a été publié.