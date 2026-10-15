Raffineries russes : Zelensky avertit qu'il ne va plus se plier aux demandes de trêve de Trump

L’Ukraine reprend ses frappes contre les raffineries russes après une brève pause, malgré les demandes de Donald Trump de suspendre ces attaques.

L’Ukraine ne compte plus se plier aux demandes de Donald Trump concernant la suspension des frappes contre les raffineries de pétrole russes. C’est ce qu’a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans des déclarations publiées jeudi 15 octobre, alors que les relations entre Kiev et Washington se tendent autour d’un accord sur le diesel entre les États-Unis et la Russie.

En effet, l’armée ukrainienne a frappé une raffinerie russe jeudi, marquant la fin de la pause observée par Kiev après l’annonce d’une trêve énergétique par le président américain. En outre, Zelensky a indiqué que son pays ne souhaitait plus soutenir cette suspension des attaques, estimant que les conditions nécessaires à son maintien n’étaient pas réunies.

Pour rappel, le 11 octobre, Donald Trump avait annoncé que la Russie et l’Ukraine avaient accepté de suspendre les attaques contre leurs infrastructures énergétiques. Cependant, Ni Kiev ni Moscou n’avaient confirmé les détails de cette trêve après son annonce. Dans l’intervalle, l’Ukraine avait suspendu ses frappes contre les raffineries russes. Mais cette pause a été de courte durée, les autorités ukrainiennes accusant la Russie d’avoir poursuivi ses attaques contre les infrastructures énergétiques du pays.