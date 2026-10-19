Real Madrid : après son but contre Séville, Yan Diomandé met la pression sur Vinicius

Titularisé en l’absence de Vinicius Jr, Yan Diomandé a marqué lors de la victoire 4-1 du Real Madrid face à Séville, dimanche 18 octobre 2026 au Santiago-Bernabéu, à Madrid. En effet, l’ailier ivoirien de 19 ans a d’abord pris part à l’action qui a mené à l’ouverture du score d’Arda Güler (30e). Puis, il a ensuite fixé le score à la 82e minute, d’une frappe enroulée côté droit, sur une passe d’Aurélien Tchouaméni. Ce but est son deuxième en huit jours, en effet, après celui du 10 octobre contre Villarreal (1-0), son premier sous le maillot madrilène.

Rappelons que la rencontre comptait pour la 9e journée de Liga. En somme, les Madrilènes ont dominé le ballon, avec 64 % de possession, et Kylian Mbappé a ensuite doublé la mise avant de transformer un penalty à la 63e minute. Mais Manu Bueno a réduit l’écart pour Séville à la 80e minute. Deux minutes plus tard, ce fut le tour de Diomandé de répondre et ainsi mettre fin à tout suspense.

Quatre matchs de suspension pour Vinicius

La situation donne du poids à cette soirée. Vinicius avait reçu un carton rouge direct à la 73e minute contre Villarreal, pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba sur une action qui avait abouti à un but, annulé ensuite. Le 14 octobre, le Comité de discipline de la Fédération espagnole l’a suspendu quatre matchs. Deux matchs sanctionnent le geste jugé violent, et deux autres ses protestations agressives envers l’arbitre. Le recours du Real a été rejeté.

Par conséquent, l’attaquant brésilien manquera aussi Barcelone (25 octobre), Racing Santander (1er novembre) et Valence (7 novembre). Son retour est attendu après la trêve internationale de novembre. La sanction ne concerne que les compétitions espagnoles, donc il reste disponible en Ligue des champions.

Le moment de l’annonce a fait réagir l’entraîneur José Mourinho. Selon l’agence AP, il a déclaré : « Je pense que la question s’adresse au comité : pour quelle raison a-t-il fait sortir la sanction à ce moment ? » La décision est tombée peu avant le match du Real contre la Roma en Ligue des champions.

Diomandé a donc trois rencontres de Liga, dont le Clásico, pour confirmer. Arrivé cet été de RB Leipzig, il est lié au club jusqu’en juin 2033. Il avait pourtant peu joué en début de saison, et ses deux buts récents changent son statut dans l’attaque de Mourinho.