Blessure de Mbappé : le Real Madrid accuse le staff de Zidane de ne pas l'avoir ménagé

Kylian Mbappé s’est blessé lors du match contre la Turquie le 25 septembre. Selon un communiqué du club merengue, le joueur souffre d’une hyperextension du genou gauche. Une blessure qui intervient à quelques semaines des grandes échéances et inquiète le staff madrilène selon l’Equipe.

Le Real connaît un début de saison pas trop abouti, marqué notamment par deux défaites en Liga et distancé par le Barça de Hansi Flick par 6 points. Malgré la forme de Mbappé, qui a déjà marqué 8 buts en ce début de saison toutes compétitions confondues sous les ordres de Mourinho, le club Merengue peine à retrouver ses automatismes.

Une hyperextension du genou gauche

L’attaquant du Real souffrait déjà de douleurs au genou avant le rassemblement des Bleus. Cette douleur l’avait éloigné du terrain pour le premier entraînement. Cette situation a interpellé le club, qui avait informé le staff de Zinedine Zidane pour demander une bonne gestion du capitaine lors du match contre la Turquie. Malgré l’alerte, Zinedine Zidane a aligné d’entrée son capitaine sur le côté gauche, qui est resté sur le terrain jusqu’à la 59e minute. Quelques minutes après son but, Mbappé a ressenti une gêne au genou gauche et a dû céder sa place.

Après le match, Zidane a confirmé la gravité de la blessure de son capitaine, qui ratera les matchs restants avec la France. Le diagnostic du Real Madrid pointe une hyperextension qui, selon les médias, l’éloignera du terrain pendant 2 semaines. Une situation dont le Real accuse le staff de Zidane d’être responsable.

Un mois d’octobre chargé pour le Real Madrid

Le staff de Zidane n’a pas réagi aux accusations du club merengue. Cette situation intervient alors que le Real Madrid dispose d’un calendrier chargé en Liga. Distancé par le Barça de six points, le club va affronter Villarreal le 10 octobre, avant un déplacement sur la pelouse de la Roma le 14 octobre en Ligue des champions. Ils accueilleront par la suite Leipzig le 21 octobre, trois jours avant le grand rendez-vous face au FC Barcelone.

Sur le plan des statistiques, Mbappé compte 7 buts et deux passes décisives en Liga avec le Real Madrid pour la saison 2026-2027. Raphinha occupe la première place des buteurs avec 12 buts, soit cinq de plus que le Français, qui devra batailler pour la course au Pichichi.