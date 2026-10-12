Real Madrid : Le geste de Vinicius contre Villarreal choque un ancien joueur du Barça

Vinicius Jr, la superstar du Real Madrid, connaît un début de saison quelque peu mitigé. Le Brésilien n’est plus aussi impactant et tranchant avec le Real Madrid. Hier, lors du match de Liga contre Villarreal, le numéro 7 a fait parler de lui, mais d’une bien mauvaise manière. En effet, alors que le Real Madrid gagnait le match (1-0) et que les hommes de Mourinho dominaient globalement la rencontre, Vinicius a écopé d’un carton rouge.

En effet, sur une action de jeu, il a tiré les cheveux du joueur Saliba et la sanction a été immédiate. La faute était claire et l’arbitre n’a pas hésité à sortir le carton rouge. Vinicius a vivement contesté cette expulsion et il a laissé exprimer sa colère lors de sa sortie du terrain. Cette action a fait réagir diverses voix au sein du paysage footballistique espagnol.

Au cours d’un entretien médiatique, Gerard Lopez, ancien joueur du FC Barcelone, est revenu sur l’action qui a valu un carton rouge à Vini. Selon Lopez, le carton rouge est amplement mérité. Il est même allé plus loin en qualifiant le geste du Brésilien de « laid, sale et sournois ». Lopez s’est exprimé en ces termes : « C’est un geste qui me rappelle ce que l’on voyait dans la cour de l’école quand ça finissait par une bagarre. L’affaire a été démesurément amplifiée parce qu’elle s’est produite au Bernabeu, parce qu’elle concerne Vinicius et parce qu’elle est survenue juste avant un but. C’est un carton rouge typique. » Comme on peut le constater, l’ex du Barça n’a pas été tendre avec la superstar de la Casa Blanca. Vinicius retrouvera-t-il son meilleur niveau ? Pour l’instant, les prestations globales du virevoltant Auriverde déçoivent. Il fut une époque où il était cité régulièrement dans le top 5 des meilleurs joueurs de la planète, mais actuellement, le joueur de 26 ans a perdu de sa superbe.

Hier, le Real Madrid est sorti victorieux grâce au premier but de Yann Diomandé. Le joueur ivoirien prend du galon et, à chacune de ses sorties, il apporte un réel plus sur le terrain. Concurrent direct de Vinicius, il n’est pas exclu que l’Ivoirien fasse pencher la balance en sa faveur lors des prochaines rencontres de la Casa Blanca.