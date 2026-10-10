Real Madrid : Mbappé muet face à Villarreal, contredit les prévisions de Mourinho

Kylian Mbappé est resté muet face à Villarreal le 10 octobre, lors de la victoire du Real Madrid (1-0). Cette performance contredit les prévisions de José Mourinho, qui comptait sur son meilleur buteur pour débuter la rencontre. Titulaire, le Français a disputé les 90 minutes sans marquer.

La veille, en conférence de presse, l’entraîneur avait défendu son joueur, visé par des polémiques sur sa convalescence. Il les avait jugées « ridicules ». Il avait aussi assuré : « Mbappé, lui, va jouer. » Selon lui, l’attaquant « n’a pas manqué à ses obligations ». Côté physique, AS le disait apte à reprendre la compétition.

Des occasions qui ne passent pas

Les chiffres montrent un attaquant dans le coup, mais maladroit. Selon Sofascore, Mbappé a tenté 3 tirs, dont 2 cadrés, et a touché un poteau, sans aucun tir bloqué. Son xG atteint 0,55 pour un xGOT de 0,26. Une de ses frappes, arrêtée du pied droit, pesait à elle seule 0,13 xG et 0,10 xGOT. Il a également manqué 2 grosses occasions, a été signalé 3 fois hors-jeu et n’a délivré aucune passe décisive.

Le Bernabéu n’a pas eu à sanctionner son numéro 10, comme Mourinho le redoutait : « Si Mbappé est hué samedi, c’est une victoire pour vous ». Il avait promis de toujours défendre ses joueurs : « Je défendrai toujours un joueur de football. » Reste à voir si Mbappé lui rendra cette confiance dès la prochaine journée.