Real Madrid : Mourinho aurait recadré Mbappé en privé après son vol express pour Paris

À quatre jours d’un match de Liga contre Villarreal, le feuilleton Kylian Mbappé relance la tension au Real Madrid. Mardi 6 octobre 2026, à Madrid, l’attaquant français aurait quitté le centre d’entraînement de Valdebebas après une heure et demie pour rejoindre Paris en avion, avant de rentrer en Espagne le soir. Selon l’émission espagnole El Chiringuito, l’entraîneur José Mourinho l’aurait ensuite repris en tête-à-tête.

Le Real affronte Villarreal samedi, et Mbappé, 27 ans, auteur de huit buts en huit matchs cette saison, espère y faire son retour. Sa présence dans le groupe dépend d’une blessure au genou gauche et, désormais, du climat avec son entraîneur.

Un départ à 11h, un retour vers 20h45

Le journaliste Marcos Benito a livré le récit dans l’émission. « Mbappé est resté une heure et demie grand maximum à Valdebebas parce qu’à 11h, il avait un vol pour Paris », a-t-il affirmé. D’après lui, le joueur n’est revenu à Madrid que vers 20h45 ou 20h50. Il ajoute ne pas savoir si le joueur disposait de l’accord du club, et conclut qu’à quatre jours d’un match, il n’est pas dans la dynamique de la rencontre.

Ce déplacement n’est pas le premier. Mbappé avait déjà été aperçu à Paris le 30 septembre, comme nous l’avions relevé, et n’était revenu à Valdebebas que lundi 5 octobre, où il s’est entraîné seul. Ce premier séjour aurait été validé par Mourinho, le staff technique et les médecins, selon une source relayée par OneFootball.

Une vidéo à vélo au cœur du reproche

Toujours selon El Chiringuito, Mourinho a pris Mbappé à part mardi matin à Valdebebas. Le reproche porterait sur une vidéo publiée par le joueur, où on le voit à vélo pendant sa convalescence, alors que l’entraîneur avait récemment rappelé qu’un footballeur devait éviter ce sport pour limiter les risques de blessure.

L’émission prête au Portugais cette phrase : « À l’extérieur, je te défendrai quand on m’interrogera, mais ici, non. » Un autre intervenant, Pipi Estrada, assure que l’explication a eu lieu devant témoins, et que les tensions pourraient avoir des conséquences dès samedi, jusqu’à un Mbappé sur le banc. Ni le Real Madrid ni Mourinho n’ont confirmé ces échanges à ce stade.

Villarreal, puis Barcelone

L’attaquant souffre d’une hyperextension du genou gauche contractée avec l’équipe de France. Il a manqué dix jours de compétition et n’a pas encore retrouvé le groupe à l’entraînement. Sa présence contre Villarreal reste incertaine, et un retour pour le déplacement à Barcelone, le 25 octobre, est évoqué comme objectif plus prudent. Mourinho sera interrogé sur le sujet lors de la conférence de presse précédant le match de samedi. Sa réponse dira si le Real choisit d’éteindre la polémique ou de la laisser grandir.