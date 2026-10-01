Introuvable à Valdebebas, Mbappé aperçu avec Ester Expósito en boîte de nuit à Paris

Kylian Mbappé n’était pas à Madrid, mais à Paris. L’attaquant a été aperçu en boîte de nuit mercredi 30 septembre, au Boum Boum, avec l’actrice espagnole Ester Expósito. Marco Verratti, son ancien coéquipier au PSG, l’a également rejoint, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Une absence remarquée en Espagne

Ces images surviennent alors que plusieurs médias espagnols affirmaient qu’il ne s’était pas montré à Valdebebas. Selon le journaliste Marcos Benito, il n’avait pas travaillé ces derniers jours à la Ciudad Deportiva. El Economista le décrit comme blessé et absent des entraînements depuis plusieurs jours.

Mbappé s’est blessé avec les Bleus. Touché au genou contre la Turquie le 25 septembre, lors du premier match de l’équipe de France en Ligue des nations, il a été autorisé à retourner à Madrid pour se soigner. Selon un communiqué du Real Madrid, le joueur souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche.

Cet épisode en rappelle d’autres. La saison dernière en pleine convalescence, il avait séjourné en Sardaigne, ce qui avait provoqué la colère des supporters. En octobre 2024, il avait déjà été aperçu dans une boîte de nuit de Stockholm pendant que la France battait Israël, et que Didier Deschamps ne l’avait pas sélectionné pour lui laisser plus de temps de récupération.

Certains supporters du Real Madrid s’interrogent sur son implication pendant sa convalescence. Ni le joueur, ni son club n’ont encore réagi. Selon une source relayée par OneFootball, ce voyage aurait été validé par Mourinho, le staff technique et les médecins. Le joueur ne prendrait aucun risque : sa présence contre Villarreal est peu probable, et l’objectif est un retour pour le déplacement à Barcelone, le 25 octobre.