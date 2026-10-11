Real Madrid : pas de brouille entre Mbappé et Vinícius, mais un problème de placement sur le terrain

Alors que des rumeurs de brouille entre Kylian Mbappé et Vinícius Júnior font surface au Real Madrid, il n’en serait rien. Selon nos sources, les deux attaquants occupent trop souvent la même zone du terrain. Les deux joueurs se croisent sur le côté gauche, un défaut apparu au grand jour lors de la défaite 2-1 contre l’Atlético de Madrid.

En effet, selon le journaliste Mario Cortegana, la relation entre les deux joueurs reste cordiale en dehors des pelouses. Les sources qu’il a consultées au sein du club résument la situation ainsi : « Ils s’entendent bien, mais sur le terrain, le courant ne passe pas ». Une autre personne interrogée évoque « un problème de football et d’ego, mais surtout de football ».

Les chiffres du début de saison montrent l’écart de rendement entre les deux hommes. Et pour cause, Mbappé totalise huit buts et deux passes décisives en huit rencontres, contre un but et trois passes pour Vinícius.

Mourinho défend Mbappé et garde sa confiance à Vinícius

Mbappé s’est blessé au genou pendant le rassemblement de l’équipe de France. Il a bénéficié de quelques jours de repos avant de reprendre le chemin de la ville sportive de Valdebebas le lundi 5 octobre. Cependant, ses apparitions publiques pendant sa convalescence ont alimenté les critiques, y compris celles de certains supporters.

Interrogé à ce sujet, Mourinho a qualifié le débat de « ridicule », jugeant que si le Bernabéu sifflait son attaquant, ce serait « une victoire » pour la presse.

Pour Vinícius, les proches de Mourinho assurent à The Athletic que le technicien n’a jamais sérieusement envisagé de le laisser sur le banc, contrairement à ce qu’avançaient des informations parues en Espagne. Son staff juge les deux attaquants décisifs, ce qui explique pourquoi il les maintient sur la pelouse le plus longtemps possible.

Le constat n’est pas nouveau. Il avait déjà été dressé sous Xabi Alonso, puis sous Álvaro Arbeloa, avant l’arrivée de Mourinho. Mbappé a rejoint le Real à l’été 2024, et plus de deux ans plus tard, le club n’a pas trouvé de répartition des espaces qui convienne aux deux joueurs.