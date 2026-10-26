Real Madrid : Yan Diomandé fait la différence pour son premier Clásico face au Barça

Le Real Madrid s’est imposé 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone, dimanche 25 octobre 2026 au Camp Nou, en Espagne, et Yan Diomandé a marqué le match de son empreinte pour son premier Clásico. Selon le compte rendu publié par le club madrilène, l’ailier ivoirien de 19 ans a provoqué le premier but de la rencontre. Après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, l’a désigné devant les caméras : « Il est mon loup ».

Tout a basculé à la 41e minute lorsque Yan Diomandé a centré depuis la gauche, Gerard Martín a tenté de dégager le ballon et l’a envoyé sur Mbappé, qui a marqué de la cuisse. L’action venait d’un travail à deux avec Marc Cucurella, qui a doublé sur João Cancelo. Ce dernier avait été replacé arrière droit après l’entrée d’Alejandro Balde, et il n’a jamais trouvé la parade.

L’Ivoirien a failli aggraver le score avant la pause mais seul face au gardien Joan García, il a vu sa frappe finir dans le petit filet extérieur. À la 56e minute, le Real Madrid a réclamé l’expulsion de Cancelo après un coup de crampon à l’arrière de sa cuisse, un geste qui l’a obligé à sortir une minute du terrain. Cinq minutes plus tard, Raphinha a égalisé pour le Barça.

Le tournant est arrivé tard, à la 88e minute quand grâce à Jude Bellingham, Mbappé a pu être servi par Camavinga. Ce second but était le 100e de l’attaquant français sous le maillot madrilène, et Diomandé a quitté la pelouse en fin de match, remplacé par Carlos Espí.

Malgré tout, Mbappé a refusé de s’attribuer le mérite de la victoire : « Les stars du match, c’est l’équipe ». Notons toutefois que le chiffre de Diomandé montre son poids dans cette prestation. Avant ce Clásico, il comptait trois buts et quatre passes décisives en cinq titularisations avec le Real.