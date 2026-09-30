Portugal : Jorge Jesus dément tout problème avec Ronaldo, qui quitte pourtant l'entraînement

Cristiano Ronaldo a encore frappé. En effet, quelques minutes après l’assurance de son sélectionneur qu’il s’entraînerait, la star a pourtant quitté le stade Parken de Copenhague sans rejoindre ses coéquipiers. La scène s’est déroulée ce mercredi 30 septembre, à la veille du match du Portugal contre le Danemark en Ligue des nations. Et pour cause, le capitaine n’est jamais monté comme prévu sur la pelouse.

Cette deuxième absence relance les interrogations sur la relation entre l’attaquant de 41 ans et Jorge Jesus, et ce après une semaine marquée par son absence du onze de départ contre la Norvège.

En conférence de presse, Jorge Jesus avait pourtant écarté toute difficulté. Interrogé sur un éventuel refus de s’entraîner de son capitaine, il a avait pourtant répondu : « Ce n’est pas Cris. Pensez-vous qu’un joueur d’une sélection refuse de s’entraîner ? ». Néanmoins Quelques instants plus tard, l’attaquant était introuvable sur le terrain.

D’après les informations de Flashscore, une source de sécurité du stade a indiqué que le joueur avait quitté l’enceinte, comme il l’avait déjà fait la veille à Malmö. La Fédération portugaise de football (FPF) avait alors invoqué l’absence d’un équipement dont il avait besoin pour justifier son absence à la séance du mardi 29 septembre.

Ronaldo avait rejoint l’hôtel de la délégation pour un travail spécifique en salle de sport. Aucune explication officielle n’a été communiquée cette fois aux médias présents à Copenhague.

Francisco Conceição était l’autre absent de la séance de mercredi. Le président de la FPF, Pedro Proença, a quant à lui assisté à l’entraînement depuis les tribunes.

Le club cache-t-il une vraie tension entre les deux hommes ?

Les tensions ont commencé dimanche 27 septembre, lors de la victoire 2-1 du Portugal en Norvège lorsque Ronaldo a été maintenu sur le banc malgré son échauffement. Interrogé, Jorge Jesus a de son côté affirmé avoir convenu à l’avance avec lui qu’il ne jouerait pas contre la Norvège ni contre le Danemark. « Il n’y a aucune affaire », a-t-il insisté.

Le sélectionneur a aussi confirmé que Gonçalo Ramos devrait débuter contre les Danois : « Si tout se passe normalement, c’est Gonçalo qui jouera », a-t-il déclaré.

Sur le plan sportif, le Portugal occupe la première place du groupe A4 avec six points, devant la Norvège et le Danemark, qui en comptent trois chacun Une victoire jeudi à Copenhague rapprocherait les Portugais de la qualification pour la phase finale, quelle que soit la place de leur capitaine dans le groupe.