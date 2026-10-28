Royaume-Uni : un ex-élu conservateur aurait drogué son épouse pour la livrer à des inconnus

Au Royaume-Uni, le jury de la Crown Court de Winchester a entendu que Philip Young, 50 ans, ancien conseiller conservateur de Swindon, aurait drogué son épouse pour permettre à des inconnus de l’agresser entre 2010 et 2023. L’homme d’affaires avait pourtant déjà plaidé coupable, le 23 janvier 2026, de 48 infractions sexuelles contre Joanne Young. Pour James Foster, procureur spécialisé du Crown Prosecution Service, « Philip Young a plaidé coupable de 48 infractions sexuelles graves commises contre son ex-épouse », il a annoncé que cinq autres hommes sont poursuivis dans le même dossier.

M. Young présentait la situation comme un « fantasme » partagé sur des sites de rencontres et d’échangisme. Elle aurait même été attachée et les yeux bandés, d’après ce que le jury a entendu, et son monde aurait basculé en découvrant les faits.

Le commissaire principal Geoff Smith, de la police du Wiltshire, avait salué le plaidoyer de culpabilité en janvier : « Je salue le plaidoyer de culpabilité de Philip Young, qui a reconnu des dizaines d’infractions sexuelles graves contre Jo ».

Pour rappel, les faits reconnus comprennent 11 viols ainsi que 14 chefs de voyeurisme. En outre, Philip Young a diffusé plus de 500 images et vidéos intimes de son ex-épouse sans son accord. Quant aux cinq coaccusés, âgés de 31 à 61 ans, ils ont été libérés sous caution, et leur procès était fixé au 5 octobre. Deux d’entre eux, Norman Macksoni et Richard Wilkins, avaient plaidé non coupable d’un chef de viol.