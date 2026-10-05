Russie : les services secrets allemands évoquent un risque de conflit violent devant le Bundestag

Les chefs du renseignement allemand ont rarement parlé aussi frontalement de Moscou. Durant une audition publique tenue ce lundi 5 octobre à Berlin, le président du Service fédéral de renseignement (BND), Martin Jäger, a averti les députés du Bundestag : « le pays risquait d’être entraîné dans un affrontement armé avec la Russie ». De son côté, le patron du renseignement intérieur, Sinan Selen, a décrit des opérations de sabotage et des projets d’homicide attribués à la Russie. Il faut dire que l’exercice reste exceptionnel : selon Tagesspiegel, les responsables des services ne s’expriment ainsi en public qu’une fois par an.

Devant cette commission, Martin Jäger a employé des mots d’une rare fermeté. « L’Allemagne est en danger d’être entraînée dans un conflit violent avec la Russie », a-t-il déclaré. Il a ajouté que « la confrontation dans laquelle nous nous trouvons avec la Russie a pris une qualité nouvelle et plus dangereuse ». Le chef du BND a estimé que l’aggravation de la situation, annoncée par ses services à l’automne 2025, s’était « pleinement » réalisée. Pour lui, « la Russie mène une guerre de l’ombre contre nous », et les services de renseignement constituent « la première ligne de défense ».

Leipzig, sabotages et assassinats : ce que disent les services

Sinan Selen, président de l’Office fédéral de protection de la Constitution (BfV), a détaillé la nature de la menace. Selon lui, la Russie montre sa disposition à recourir au sabotage et aux homicides, en plus de la désinformation et des tentatives d’attentat. Il a toutefois tenu à nuancer le tableau : « Nous avons déjà pu obtenir des succès en matière de défense », a-t-il affirmé.

Les deux responsables ont cité le même exemple : la tentative d’attaque au drone visant l’aéroport de Leipzig/Halle en août, qui ciblait un avion de transport ukrainien. Le gouvernement fédéral a désigné la Russie comme responsable le 1er septembre et a ordonné la fermeture du dernier consulat général russe ainsi que d’un centre culturel à Berlin. Sinan Selen a été sans ambiguïté sur l’origine de l’opération : « Les traces mènent très clairement vers la Russie ». Martin Jäger a présenté l’affaire comme un simple « exemple » et jugé qu’aucun autre pays ne fait peser sur l’Allemagne une menace aussi concrète.

Le chef du BND a pourtant écarté l’hypothèse d’une offensive de grande ampleur. Ses services n’ont, à ce stade, aucun indice d’une attaque massive de la Russie contre des pays de l’OTAN. Il décrit plutôt une stratégie d’intimidation, faite d’actions de faible intensité, et estime que Moscou « parie sur la faiblesse allemande ».

Cette audition intervient alors que le Bundestag doit encore examiner un projet de loi du gouvernement visant à élargir les pouvoirs du BND et du BfV. Le texte permettrait aux deux services d’assumer des missions opérationnelles supplémentaires dans certains cas.