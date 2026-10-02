Russie : l'ex-chancelier Schröder rejoint Hyperglobus en pleine tension avec les groupes occidentaux

L’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder rejoint le conseil de surveillance d’Hyperglobus, l’activité russe de l’enseigne Globus. Ces dernières semaines, plusieurs entreprises occidentales ont vu leurs actifs placés sous administration temporaire par les autorités russes.

Gerhard Schröder fait son retour dans le monde économique russe. L’ancien chancelier allemand a rejoint le conseil de surveillance d’Hyperglobus, société qui exploite les magasins de l’enseigne allemande Globus en Russie, ont rapporté vendredi plusieurs médias économiques.

Le propriétaire d’Hyperglobus, Thomas Bruch, estime que Gerhard Schröder est bien placé pour accompagner l’entreprise. Dans un communiqué cité par Kommersant, il le décrit comme un « atout idéal » pour maintenir le dialogue en Russie.

Schröder défend lui aussi le maintien des relations économiques avec le pays et souhaite voir les investissements se poursuivre dans le secteur agroalimentaire. D’après RBC, qui cite Hyperglobus, l’ancien chancelier participera au développement stratégique de l’entreprise.

Des mesures contres de entreprises occidentales en Russie

Depuis plusieurs semaines, les entreprises occidentales présentes en Russie font face à de nouvelles mesures de Moscou. Le 17 septembre 2026, Vladimir Poutine a signé un décret plaçant sous administration temporaire les actifs russes de Nestlé, Auchan et de l’ancienne activité de Leroy Merlin. Ces entreprises avaient pourtant déjà séparé leurs activités russes de leurs sièges européens depuis le début de la guerre en Ukraine. Les actifs concernés ont été confiés à une société russe chargée d’en assurer la gestion.

Kommersant avance une autre lecture de cette nomination. En effet, selon le média russe, l’arrivée de Schröder au conseil de surveillance répondrait aussi à la volonté de protéger Hyperglobus contre une éventuelle saisie de ses actifs par l’État. De son côté, l’entreprise met surtout en avant son rôle dans le développement stratégique et le maintien du dialogue en Russie.