Russie : l'OTAN prépare un plan de défense du flanc oriental intégrant drones et IA

Le plus haut gradé de l’OTAN travaille à une stratégie pour repousser rapidement une attaque russe sur son flanc oriental, en intégrant drones et intelligence artificielle à la puissance militaire classique. Selon Bloomberg ce 5 octobre, qui a eu accès à une version non classifiée du document, baptisé « Théorie de la victoire », le général Alexus Grynkewich, commandant suprême des forces alliées en Europe, doit le présenter en Pologne le 12 octobre.

Ce plan intervient dans un cadre de multiplication des attaques hybrides sur le sol de l’Alliance allant des incursions de drones en Pologne et en Roumanie aux opérations de sabotage attribuées à Moscou en Estonie et en Allemagne. Moscou nie toutes ces accusations. Le 5 octobre, un chef du renseignement a averti que l’Allemagne pourrait être entraînée dans un affrontement armé avec la Russie, alors que la « guerre de l’ombre » de Moscou s’intensifie. Une attaque de drones ukrainiens a par ailleurs frappé un aérodrome militaire russe en Adyguée dans la nuit du 4 octobre.

Stopper l’offensive, puis frapper le commandement russe

Le plan vise selon ce que rapporte Bloomberg à clarifier la réponse de l’alliance à une éventuelle incursion sur son territoire et à rassurer l’opinion sur sa préparation. Il allie forces terrestres et moyens issus de l’Initiative de dissuasion du flanc oriental : drones bon marché, systèmes à équipage réduit et ciblage avec l’IA. Ensuite, les forces alliées vont chercher à anéantir le commandement et le contrôle russes pour obtenir une victoire rapide et décisive.

La logique de l’OTAN est de convaincre un adversaire potentiel qu’il ne peut pas gagner. Le texte insiste sur le caractère défensif de l’alliance et sur la nécessité d’éviter les provocations involontaires. Le porte-parole du général, le colonel Martin O’Donnell, n’a pas voulu donner des détails sur la stratégie et décrit l’OTAN comme « purement défensive ». Un responsable de l’OTAN a confirmé l’existence du plan au Kyiv Independent, mais l’alliance n’a pas commenté son contenu. La présentation du 12 octobre en Pologne devrait préciser la place des technologies autonomes dans le dispositif.