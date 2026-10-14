Russie : Poutine réunit les hauts responsables face aux menaces de l’IA

Le président russe Vladimir Poutine doit consacrer une réunion de haut niveau à la cybersécurité et à la protection des secteurs économiques contre les menaces numériques. Par ailleurs, le Kremlin met notamment en garde contre la militarisation de l’intelligence artificielle.

La Russie entend renforcer sa préparation face aux nouvelles menaces numériques. en effet, cercredi 14 octobre, Vladimir Poutine doit présider une réunion consacrée à la cybersécurité et à l’amélioration de la sécurité de l’information, a annoncé son porte-parole, Dmitri Peskov.

Selon le porte-parole du Kremlin, le président prononcera un discours d’ouverture public. Ensuite, les participants présenteront ensuite, à huis clos, des rapports sur la préparation des principaux secteurs de l’économie face aux menaces informatiques et sur les mesures destinées à renforcer leur protection.

L’IA militarisée au cœur des préoccupations

Pour Dmitri Peskov, les progrès de l’intelligence artificielle présentent des avantages considérables, notamment en matière d’efficacité. Cependant, leur utilisation à des fins offensives suscite des inquiétudes.

« Les tentatives de certains pays de militariser ces nouvelles technologies […] font peser des menaces sur des secteurs entiers de l’économie de n’importe quel pays », a-t-il déclaré. Il a également souligné que la Russie n’était pas à l’abri de ces risques et devait se préparer à ces nouveaux défis.

Pour rappel, entre le 7 et le 12 octobre, plusieurs centres de données de Yandex ont été touchés par des frappes de drones ukrainiens, provoquant des perturbations de services. Le 14 octobre, un centre de données de Sberbank a également été visé. La banque n’a toutefois signalé aucune interruption de ses systèmes.

Une réunion qui dépasse les attaques récentes

Interrogé sur un éventuel lien entre ces incidents et la rencontre présidentielle, Dmitri Peskov a écarté cette hypothèse. En outre, il a insisté sur le caractère plus général de la réunion, destinée à examiner les vulnérabilités et les moyens de protection de l’économie russe.

Parmi les participants annoncés figurent Dmitri Medvedev, Sergueï Choïgou, le directeur du FSB Alexandre Bortnikov, la gouverneure de la Banque centrale Elvira Nabioullina et le dirigeant de Sberbank, Hermann Gref. Plusieurs ministres et responsables du numérique doivent également prendre part aux échanges.