Russie-Ukraine : Zelensky annonce une proposition américaine de pourparlers

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche 4 octobre 2026, à Kiev, que les États-Unis proposaient à l’Ukraine et à la Russie une réunion de niveau technique avant la fin du mois, dans un format à trois. « La partie américaine est aujourd’hui en contact tant avec l’Ukraine qu’avec la Russie », a-t-il déclaré. L’annonce tombe le jour même où Moscou promet d’intensifier ses frappes, ce qui rend l’échéance d’octobre d’autant plus incertaine.

Zelensky s’exprimait lors d’une conférence de presse aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz, en visite dans la capitale ukrainienne, avec qui il avait rendu hommage aux soldats tombés au combat. D’après LaPresse, la rencontre pourrait se tenir aux Émirats arabes unis ou dans un autre pays que choisirait Washington. Le président ukrainien a reconnu ne disposer d’aucune information précise sur une offre identique reçue par Moscou. « Nous sommes ouverts à ces négociations », a-t-il ajouté. Le contenu de cette proposition n’est, pour l’instant, documenté que par ses propres déclarations.

Moscou annonce de nouvelles frappes

Dans un communiqué publié le même jour, le ministère russe de la Défense affirme que « les frappes des forces armées russes contre les installations militaires et industrielles » ainsi que « contre les infrastructures qui y sont liées » à Kiev et dans d’autres régions « seront intensifiées ». Il ne précise ni le calendrier ni les sites visés, comme le détaille notre article sur cette annonce.

Cette menace fait suite à une déclaration de Zelensky la veille : l’Ukraine redoublera ses attaques contre les raffineries de pétrole russes. Il y voit une réponse à la nouvelle politique de frappes aériennes de Moscou, qui viserait selon lui à pousser les habitants à quitter Kiev et d’autres villes. Les deux pays démentent cibler des civils. Ces dernières semaines, la Russie a multiplié les frappes sur les infrastructures de la capitale ukrainienne, dont plusieurs ponts sur le Dniepr.

Les précédents de pause dans les combats restent brefs. Une trêve de 32 heures, décrétée pour la Pâque orthodoxe, est entrée en vigueur le 11 avril 2026 et a expiré le 13, chaque camp accusant l’autre de l’avoir violée. Aucune date ni aucun lieu n’ont été fixés pour la réunion évoquée par Zelensky, et les deux capitales n’ont pas encore dit si elles y enverraient des représentants.