Sahel : Africa Corps frappe un groupe armé avec un drone « Lancet »

Le Corps africain russe affirme avoir frappé un groupe armé à l’aide d’un drone kamikaze « Lancet », après la détection d’un campement lors d’une opération de renseignement aérien. En effet, selon le Corps africain, la frappe a touché une hutte où se trouvaient des hommes qualifiés de terroristes par la force russe. Toutefois, le lieu de l’attaque et le nombre d’éventuelles victimes n’ont pas été communiqués.

Pour rappel, au Mali, les opérations conjointes des FAMa et du Corps africain russe se sont multipliées ces derniers jours. En effet, le 4 octobre, les deux forces ont frappé des positions attribuées à des groupes armés dans les régions de Kidal, Mopti et Koutiala. Près de Tiéré, l’armée malienne a également fait état de la découverte d’une base contenant des véhicules, du matériel logistique et un dépôt de carburant.

Par ailleurs, le 6 octobre, les forces maliennes sont entrées dans Kidal après le retrait annoncé du Front de libération de l’Azawad (FLA). Ces opérations illustrent l’intensification de la campagne militaire, sans établir pour autant de lien direct avec la frappe montrée dans la vidéo.