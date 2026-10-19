Saisie de produits pharmaceutiques contrefaits au Bénin : un couple interpellé

Pour des faits de trafic de produits de santé informels, un couple s’est retrouvé dans les mailles des forces de l’ordre le vendredi 16 octobre 2026 à Djougou. Suite aux renseignements qui leur sont parvenus, les éléments de la police républicaine des premier et deuxième arrondissements de Djougou ont mené une opération conjointe au quartier Kilir, dans un domicile suspecté de servir de base logistique à la commercialisation de produits de santé contrefaits.

« Le domicile abritait de volumineux stocks de spécialités pharmaceutiques contrefaites, méthodiquement entreposés dans trois chambres distinctes. La pesée réglementaire sur la balance a affiché un score sans appel : 243,4 kilogrammes de marchandises illicites définitivement retirés du circuit », indique la police républicaine via une publication sur sa page Facebook.

Sur les lieux, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation d’un couple de gérants présumés. Les deux individus sont placés en garde à vue. « Les investigations se poursuivent activement sous l’autorité du parquet pour localiser et appréhender un troisième complice, actuellement en cavale », informe la police républicaine.