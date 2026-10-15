Samuel Eto’o répond sèchement à RFI après un article sur une nouvelle plainte au Cameroun

Le président de la Fédération camerounaise de football a réagi sur Facebook à un article de Radio France Internationale consacré à une nouvelle plainte pour détournement présumé de fonds publics. Dans son message, il attaque certains collaborateurs du média.

Samuel Eto’o a réagi à la publication de Radio France Internationale (RFI) consacrée à la nouvelle plainte visant sa gestion des retombées financières de quatre matchs amicaux des Lions indomptables. En effet, dans un message publié sur sa page Facebook, le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a vivement critiqué le média français.

« Quand Radio France Internationale (RFI) se décide enfin à donner une “information”… LOL ! Vous feriez mieux de commencer par faire le ménage parmi vos propres collaborateurs et de suspendre toute collaboration avec les consultants impliqués dans des faits de pédophilie avérés. La crédibilité commence aussi par l’exemplarité ! RFI», a-t-il écrit.

Dans un article publié le 15 octobre, RFI fait état d’une nouvelle plainte visant Samuel Eto’o pour des faits présumés de détournement de fonds publics liés à quatre matchs amicaux des Lions indomptables. Les rencontres concernées ont opposé le Cameroun à l’Ouzbékistan et à la Corée du Sud en septembre 2022, puis au Mexique en juin 2023 et à la Russie en octobre de la même année. Pour rappel, la Fécafoot avait déjà rejeté les accusations visant son président dans un communiqué publié en septembre, avant l’annonce de cette nouvelle étape judiciaire.