Sur les hauteurs du Nord-Bénin: La mémoire vivante du peuple Tanéka

Niché sur les contreforts de la chaîne de l’Atacora, là où le silence des hauteurs rocheuses le dispute à la majesté des paysages, les villages Tanéka se dressent comme un rempart contre l’oubli. À vingt-quatre kilomètres de Djougou et cinquante-huit de Natitingou, dans la commune de Copargo, cette localité perchée à flanc de colline offre au visiteur une saisissante capsule temporelle. Ici, dans le département de la Donga, la terre ne se contente pas de porter l’histoire : elle la murmure à chaque pierre, à chaque case, à chaque souffle de vent.

Dès l’approche de Tanéka Koko et de Tanéka Béri, le paysage impose sa grammaire minérale et végétale. Les habitations, épousant les méandres du relief, se composent de cases rondes en banco (un mélange de terre crue et de paille) surmontées de toits coniques en chaume, couronnés d’une jarre en terre cuite, le célèbre canari. Cette architecture vernaculaire, loin d’être le fruit du hasard, répondait jadis à des impératifs de défense contre les incursions et les raids esclavagistes, tout en offrant une protection thermique naturelle contre la fournaise tropicale.

Mais la véritable richesse des Tanéka (ou Tanewa, Tangba) réside dans la vivacité intacte de leur organisation sociale et spirituelle. Au cœur de ces villages de montagne, les dignitaires coutumiers et les guides spirituels incarnent la mémoire vive de la communauté. Vêtus de simples pagnes ou de peaux d’animaux, ces guérisseurs et prêtres féticheurs perpétuent des traditions séculaires. « Nos ancêtres ont choisi ces hauteurs pour préserver leur liberté et leur dignité. Chaque case, chaque autel de pierre, chaque sentier que vous empruntez est habité par l’esprit de ceux qui nous ont précédés », confie un sage des villages Tanéka, le regard ancré dans l’horizon lointain de l’Atacora.

Au sommet de cette hiérarchie initiatique se dresse le roi, figure morale et spirituelle qui veille à l’harmonie des clans, arbitre les litiges et préside les grands rites de passage. Loin des turbulences de la modernité administrative, le pouvoir ici repose sur la sagesse, la connaissance des arcanes invisibles et le respect absolu des tabous ancestraux.

Entre nature sacrée et traditions vivantes

Le territoire des Tanéka est également un haut lieu de communion avec la nature. Non loin des sentiers battus, le Mont Tanéka abrite dans son écrin de verdure classé la source sacrée du fleuve Ouémé, le plus long cours d’eau du pays. Autour de cette géographie sacrée s’articule un écosystème floristique remarquable, marqué par la présence majestueuse des fromagers géants (Ceiba pentandra), des nérés (Parkia biglobosa) et de l’emblématique akée (Blighia sapida), dont les fruits singuliers rappellent la profondeur des liens qui unissent les populations locales à leur environnement.

La vie quotidienne, rythmée par l’agriculture (igname, maïs, coton) et l’artisanat, s’illumine lors des grands rassemblements culturels. Des danses rituelles comme l’Issëi-Issëi aux cérémonies du Kpama et du Koussahou, la communauté célèbre périodiquement la cohésion sociale et la fertilité des terres. Les visiteurs de passage, guidés par des jeunes fiers de leur patrimoine, partagent volontiers une gorgée de Sodabi (l’alcool traditionnel issu du vin de palme) versé en offrande première aux mânes des ancêtres.

Défis contemporains et promesses d’avenir

Aujourd’hui, si la jeunesse tanéka s’aventure parfois vers les métropoles à la recherche de nouvelles opportunités, l’attachement ombilical aux racines demeure. Selon les témoignages des habitants rencontrés, les fils et filles du pays reviennent fidèlement pour les rites d’initiation et les grands deuils, ce qui assure la transmission intergénérationnelle.

Grâce à des initiatives conjuguées de développement local et de tourisme mémoriel, la région de Copargo s’ouvre au monde tout en veillant à préserver son intégrité culturelle. L’électrification progressive de certains arrondissements, portée par les dynamiques gouvernementales, et la valorisation touristique du site offrent de belles perspectives d’autonomisation pour les populations locales.

Au terme de cette immersion dans les monts Tanéka, une certitude s’impose : ce voyage dépasse largement le cadre de la simple découverte paysagère. C’est une leçon d’humilité et de résistance culturelle, un rappel vibrant que la modernité et la tradition peuvent dialoguer harmonieusement pour façonner l’avenir d’un Bénin profondément ancré dans son histoire.