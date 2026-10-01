Nétanyahou assure sur Fox News que l'Iran vise les États-Unis, son « Grand Satan »

Allié indéfectible des États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou place le pays de Donald Trump au sommet des cibles de l’Iran. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine Fox News, il affirme que Téhéran ne s’arrêterait pas à la conquête du Moyen-Orient. Ses propos ont été tenus alors que le ministre iranien des Affaires étrangères attendait une réponse de Washington à son plan de réouverture du détroit d’Ormuz, après une guerre qui a mis la région sous tension.

Selon le dirigeant israélien, Israël se trouve sur la route des ambitions iraniennes: « Nous sommes sur leur chemin pour conquérir tout le Moyen-Orient, mais le véritable objectif, c’est vous, l’Amérique. Ils nous appellent le Petit Satan et vous êtes le Grand Satan, et ils veulent s’en prendre au Grand Satan. » a-t-il déclaré

En outre, Nétanyahou soutient que l’Iran travaille à se doter de l’arme nucléaire et de missiles capables d’atteindre le territoire américain. Toutefois Il reconnaît que cette ambition ultime prendrait du temps. Pour rappel, le premier ministre israélien est l’un des plus grands pourfendeurs du pouvoir iranien. Il est d’ailleurs cité par plusieurs médias comme à l’origine de la campagne militaire inédite lancée par Washington contre Téhéran.

Hormis le sujet de l’armement iranien, le premier ministre a évoqué le récent incident du vol Flydubai FZ1073, il indique que les autorités israéliennes cherchent à savoir si l’auteur a agi seul, s’il avait des complices ou s’il avait des liens avec l’Iran. Il juge ainsi qu’il est « trop tôt » pour évoquer une collusion iranienne mais précise en revanche que des signaux ont indiqué que l’Iran et ses relais préparaient davantage d’attaques contre des Israéliens à l’étranger.

Une formule née avec la révolution iranienne de 1979

Pour rappel, l’expression « Grand Satan » remonte à la révolution islamique de 1979. L’ayatollah Rouhollah Khomeini l’a popularisée pour désigner les États-Unis, qu’il qualifiait le 5 novembre 1979 de « serpent blessé ». Israël a reçu le qualificatif de « Petit Satan », et le slogan « Mort à l’Amérique » accompagne depuis cette rhétorique dans les rassemblements officiels iraniens.

Notons que Nétanyahou reprend cet argument depuis des années. En février 2017, sur Fox News également, il disait déjà aux Américains que l’Iran les considérait comme le « Grand Satan » et développait des missiles à longue portée. Il avait tenu un discours similaire devant des élus du Congrès américain en visite à Jérusalem, puis lors d’un entretien avec Major Garrett, de CBS News.

Outre l’Iran, dans la même interview, le Premier ministre israélien a déclaré que le Liban pourrait signer la paix avec Israël « en deux secondes » sans le Hezbollah. Il a aussi affirmé qu’environ un million d’Israéliens se sont rendus aux Émirats arabes unis, et que la relation entre les deux pays a résisté à la guerre contre l’Iran.