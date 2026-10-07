Tennessee : Christa Pike a survécu à deux doses létales, peut-on l'exécuter une nouvelle fois ?

Personne n’avait jusqu’ici survécu aux États-Unis à une injection létale effectivement administrée. Mais Christa Pike, 50 ans, détenue dans le couloir de la mort du Tennessee, vient de le faire : l’État a tenté de l’exécuter le 30 septembre 2026 à la prison de haute sécurité de Riverbend, à Nashville, et elle a reçu deux doses de pentobarbital sans mourir. Pour rappel, condamnée pour le meurtre de Colleen Slemmer, commis en 1995 alors qu’elle avait 18 ans, elle aurait été la première femme exécutée dans cet État depuis environ 200 ans.

L’exécution, d’abord fixée au matin, avait été repoussée dans la journée par une série de recours de dernière minute, tous rejetés. Après la tentative ratée, Pike a été conduite à l’hôpital, où ses avocats l’ont décrite comme inconsciente et sous respirateur le vendredi suivant. Le mardi 6 octobre, ils ont annoncé qu’elle était réveillée. Leur communiqué, relayé par PBS et l’Associated Press, affirme : « Contre toute attente, Christa Pike est consciente, parle et continue de recevoir des soins médicaux critiques. » Ils ajoutent : « Christa est une survivante et prendra sa guérison jour après jour. » Ses avocats évoquent aussi de « graves lésions » aux bras et indiquent qu’elle reste menottée à son lit.

Un cas sans précédent mais un avenir judiciaire toujours incertain

Le Death Penalty Information Center la présente comme la première personne à avoir survécu à une injection létale après administration des produits. Plus offensif, son directeur exécutif a qualifié l’événement de « pire que ce que nous avons jamais vu », sans équivalent parmi les exécutions ratées de l’ère moderne. Les avocats de Pike parlent d’un rétablissement « médicalement sans précédent ».

Selon la chaîne NBC News, il n’y avait pas d’oxygène médical dans la salle d’exécution en cas de problème. Le Tennessee avait déjà connu une exécution ratée cinq mois plus tôt. Dans la foulée, le gouverneur a suspendu les exécutions dans l’État, et le chef de l’administration pénitentiaire a annoncé sa démission.

Reste la question que pose désormais ce dossier : l’État peut-il tenter de la tuer de nouveau ? Le spécialiste de la peine capitale Austin Sarat reconnaît qu’il existe un précédent juridique pour exécuter un condamné ayant survécu, mais il souligne l’absence de repère comparable : « Nous sommes en territoire inédit avec Pike, dans le sens où elle a survécu à son exécution. ». Dans la foulée, les avocats de la détenue ont demandé la préservation de toutes les preuves liées à la tentative, signe évident d’une bataille judiciaire à venir.