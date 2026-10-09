The Voice Afrique : Saara Houansou présente son trophée à Djogbénou après Wadagni

Deux mois après son sacre à The Voice Afrique francophone, Saara Houansou continue de partager sa victoire. Le jeudi 8 octobre, elle a présenté son trophée au président de l’Assemblée nationale, Jospeh Fifamin Djogbénou, quelques semaines après l’avoir fait devant le président Romuald Wadagni.

Saara Houansou a été proclamée gagnante le vendredi 14 août, à l’issue du vote du public, avec 60,08 % des voix. Sa victoire offre au Bénin son tout premier trophée dans cette compétition africaine. De retour à Cotonou le 16 août, elle a présenté son trophée à une foule réunie place de l’Amazone. Le mardi 1er septembre, elle a été reçue en audience par le chef de l’État, Romuald Wadagni.

« Je tenais absolument à lui dire merci de vive voix »

À l’issue de la rencontre, la jeune artiste a tenu à rendre hommage à celui qui l’a soutenue durant la compétition. « J’ai été reçue par le président de l’Assemblée nationale qui m’a soutenue tout au long de mon aventure. Sa confiance et sa visibilité m’ont permis de fédérer l’ensemble des Béninois. Je tenais absolument à lui présenter ce trophée et à lui dire merci de vive voix », a-t-elle déclaré.

Coachée par Josey, la chanteuse se tourne vers la suite de sa carrière. Son titre lui vaut en effet l’enregistrement d’un EP avec Universal Music Group, ainsi qu’un single accompagné de son clip.