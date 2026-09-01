Bénin : Saara Houansou reçue par le président Wadagni après son sacre à The Voice Afrique

Une audience présidentielle a réuni Romuald Wadagni et Saara Houansou ce mardi 1er septembre à Cotonou, selon les informations rapportées par le média La Nation. La lauréate de The Voice Afrique francophone en est ressortie visiblement émue, quelques semaines seulement après avoir décroché le trophée de la compétition musicale panafricaine.

Le déroulé de l’audience

La chanteuse a été reçue en audience par le chef de l’État dans la matinée de ce mardi. La rencontre, qualifiée de moment fort par l’artiste elle-même, est venue prolonger la dynamique enclenchée depuis son sacre. À sa sortie du palais présidentiel, Saara Houansou s’est adressée aux médias présents pour livrer ses premières impressions. « C’est un honneur. Je suis très ravie de rencontrer la première personnalité de notre pays », a-t-elle déclaré, avant de préciser se sentir « submergée d’émotions », le sourire aux lèvres selon les mêmes sources.

Cette audience fait suite à un premier contact déjà établi entre les deux personnalités. Le président avait en effet joint l’artiste par téléphone dans les heures ayant suivi sa victoire, survenue dans la nuit du 14 au 15 août à Abidjan, pour la féliciter personnellement. Réveillée en pleine nuit par son équipe pour prendre l’appel, la jeune femme avait alors raconté avoir eu le souffle coupé en entendant le chef de l’État se présenter au bout du fil. La rencontre de ce mardi marque donc le premier échange en face à face entre les deux personnalités depuis cet appel resté gravé dans la mémoire de la chanteuse.

Un retour triomphal au pays

Entre ces deux étapes, Saara Houansou avait été accueillie en héroïne à son retour à Cotonou, le 16 août. Une foule s’était rassemblée à l’aéroport puis à la Place de l’Amazone pour célébrer son sacre, obtenu face à trois autres finalistes venus du Congo, du Burundi et de Madagascar, sous la houlette de sa coach, l’artiste ivoirienne Josey.

Sur le plan historique, cette édition 2026 constitue une première pour le pays : aucun candidat béninois n’avait remporté ce trophée panafricain depuis le lancement de l’émission. En plus de la distinction, la lauréate bénéficie d’un accompagnement musical incluant l’enregistrement d’un EP avec Universal Music Group, ainsi que la réalisation d’un single accompagné de son clip.

Les suites attendues

L’audience de ce mardi confirme l’attention portée par les autorités béninoises à cette victoire, près de trois semaines après le sacre. Les prochaines étapes de son parcours musical, notamment l’enregistrement de son EP, restent attendues par le public béninois qui a massivement suivi son aventure depuis les auditions à l’aveugle jusqu’à la finale.