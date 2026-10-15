Transparence financière : l’OECCA-Bénin propose une concertation avec le CES sur la gouvernance

L’Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin (OECCA-Bénin) propose la mise en place d’un cadre de concertation avec le Conseil économique et social (CES) pour approfondir les réflexions sur la gouvernance, la transparence financière et la mobilisation des ressources. La proposition a été présentée le jeudi 15 octobre 2026 par son président, Serge Mensah, au président du CES, Abdoulaye Bio Tchané.

L’Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin souhaite renforcer sa contribution aux réflexions sur la gouvernance économique et financière. Reçue le jeudi 15 octobre 2026 par le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, la délégation conduite par Serge Mensah a plaidé pour l’instauration d’un cadre de concertation entre les deux institutions.

L’initiative doit permettre d’approfondir les échanges sur plusieurs enjeux liés à la gestion des ressources et à la transparence financière. « Nous avons sollicité une sorte de concertation, un cadre qui sera mis en place pour débattre […] des questions de gouvernance, de transparence, de mobilisation des ressources financières et aussi des questions de durabilité », a expliqué Serge Mensah.

Par cette proposition, l’OECCA-Bénin souhaite mettre l’expertise de ses membres au service d’une réflexion institutionnelle sur des sujets qui touchent aussi bien à la gouvernance qu’à la mobilisation des ressources financières. La fiabilité de l’information comptable et la transparence dans la gestion constituent, à cet égard, des domaines dans lesquels les professionnels du secteur peuvent apporter leur contribution. Le président de l’Ordre a également salué la qualité des échanges avec son interlocuteur.

Les experts-comptables de l’UEMOA attendus à Cotonou

La délégation a également annoncé la tenue du 8ᵉ Congrès des experts-comptables de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), prévu les 21 et 22 octobre 2026 à Cotonou. Plus de 500 participants sont attendus pour cette rencontre placée sous le thème : « L’Expert-Comptable, garant de la transparence et de la souveraineté financière dans l’espace UEMOA ».

Les travaux porteront notamment sur la gouvernance, la fiabilité de l’information financière et les enjeux de transformation numérique. Ces échanges réuniront des professionnels autour de questions qui occupent une place importante dans les débats sur la transparence et la souveraineté financière au sein de l’espace communautaire.

Le congrès coïncidera avec la célébration du 20ᵉ anniversaire de l’OECCA-Bénin. Les activités se poursuivront le 23 octobre avec l’initiative « Révéler le Bénin », consacrée à la découverte du patrimoine culturel et touristique national.

À travers la concertation proposée au CES et l’organisation de ce rendez-vous régional, l’OECCA-Bénin met en avant la contribution de la profession comptable aux réflexions sur la gouvernance financière. La concrétisation du cadre envisagé dépendra des suites qui seront données à cette proposition.