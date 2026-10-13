Transport et logistique : les TLC2 visent 1 000 participants à Cotonou

La deuxième édition des Rencontres Transport Logistique de Cotonou se tiendra du 12 au 14 novembre 2026 au Palais des Congrès. Les organisateurs ambitionnent de renforcer les échanges entre les acteurs de la chaîne logistique et de consolider la position du corridor béninois en Afrique de l’Ouest.

Les acteurs du transport et de la logistique se retrouveront à Cotonou du 12 au 14 novembre prochain pour la deuxième édition des Rencontres Transport Logistique de Cotonou (TLC2). L’événement a été officiellement annoncé ce mardi 13 octobre 2026, lors d’une conférence de presse organisée dans la salle de réunion du Port autonome de Cotonou (PAC). Portée par Classe Export, avec le PAC et l’Association des consignataires et agents maritimes du Bénin (ACAM) comme co-organisateurs, cette rencontre ambitionne de réunir près de 1 000 participants issus d’une dizaine de pays.

Après une première édition organisée en novembre 2025 à l’hôtel Azalaï de Cotonou, les TLC2 changent de cadre et s’installent au Palais des Congrès. Selon les organisateurs, la précédente édition avait enregistré plus de 350 visiteurs professionnels venus de quatre pays, 12 exposants et plus de 12 conférences et ateliers. Pour cette nouvelle édition, l’ambition est d’élargir la participation et de renforcer la dimension professionnelle et régionale de l’événement. Prenant la parole, Kevin Potier, directeur du développement commercial du PAC, a souligné l’importance de cette initiative pour l’écosystème logistique. « Le port est en effet un maillon essentiel de la chaîne logistique et du commerce régional », a-t-il déclaré. Pour le responsable, cette co-organisation traduit la volonté de favoriser le dialogue entre les professionnels, le partage d’expériences, la création de partenariats et l’émergence de solutions concrètes aux difficultés du secteur.

Le corridor béninois au cœur des échanges

Placée sous le thème « Corridors, port, digital : bâtir ensemble la logistique fluide et fiable de l’Afrique de l’Ouest », cette édition abordera plusieurs enjeux liés à la compétitivité du transport régional. Les conférences porteront notamment sur la fluidité des corridors, les grands chantiers du Port de Cotonou et sa vision à l’horizon 2030, la digitalisation des opérations douanières et portuaires ainsi que la stratégie des armateurs dans la sous-région. Des ateliers compléteront les conférences autour de problématiques spécifiques, notamment l’amélioration des trafics avec le Burkina Faso, les perspectives liées à la réouverture du corridor nigérien, la traçabilité des flux et la formation professionnelle. Les zones logistiques et leur capacité à générer davantage de valeur ajoutée au Bénin seront également abordées.

Pour Jacob Sagbohan, représentant pays de Classe Export et directeur des TLC2, la rencontre doit contribuer à mieux faire connaître les initiatives engagées par le port pour faciliter le passage des marchandises et l’accueil des transporteurs. Il a notamment insisté sur l’importance du corridor béninois pour les échanges avec les pays de l’hinterland, dont le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Au-delà des conférences, les organisateurs veulent favoriser les rencontres d’affaires entre chargeurs, transitaires, transporteurs, logisticiens, institutions financières, assureurs et entreprises technologiques. Les TLC2 prévoient ainsi des ateliers pratiques, des master classes et des espaces B2B destinés à encourager les partenariats commerciaux.

L’ACAM renforce son engagement

Partenaire de l’événement, l’ACAM entend poursuivre son accompagnement de cette initiative. Son président, Gildas Atindehou, a réaffirmé l’engagement de l’association auprès du PAC et de Classe Export. Il a rappelé la place stratégique des consignataires dans la chaîne portuaire et la nécessité de renforcer les synergies entre les professionnels.« Nous allons continuer de nous tenir debout aux côtés du port et de Classe Export pour faire rayonner ce genre d’initiatives », a-t-il affirmé.L’ACAM apporte également une dimension sportive aux rencontres à travers un tournoi de football réunissant des équipes d’entreprises et d’institutions du secteur. Déjà engagé, le tournoi connaîtra son dénouement le samedi 14 novembre, avec une finale organisée dans le cadre des TLC2.

Autre nouveauté annoncée, le magazine bimestriel Cotonou Trade & Logistics remplacera le Livre blanc publié après la première édition. Son premier numéro, prévu pour le 1er janvier 2027, doit restituer les travaux et recommandations issus des rencontres. Avec près de 1 000 participants attendus, une quarantaine d’exposants annoncés dans le dossier de presse et une participation internationale élargie, les TLC2 entendent inscrire le dialogue logistique dans la durée. L’enjeu sera désormais de transformer les échanges en propositions opérationnelles susceptibles de renforcer la compétitivité du corridor béninois et les relations commerciales avec les pays de la sous-région.