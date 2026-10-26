Trappes : un internaute condamné à un an de prison en Martinique pour apologie du terrorisme

Trois jours après l’attaque meurtrière de Trappes, la justice a réagi vite en Martinique. En effet, le tribunal de Fort-de-France a condamné, lundi 26 octobre 2026, un habitant de Sainte-Luce, Patrick M., à un an de prison, dont quatre mois avec sursis, pour apologie du terrorisme. Des messages publiés sur Facebook sous son nom, dont « Il faudrait plus de Kevin », avaient provoqué une vive indignation après les attaques survenues vendredi à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Interpellé dimanche matin, il a donc été jugé le lendemain.

Et pour cause, le maire de Sainte-Luce, Nicaise Monrose, avait saisi le procureur de la République dès le samedi 24 octobre. La fédération Les Républicains de Martinique avait de son côté annoncé son intention de déposer plainte.

Une interdiction de paraître en Martinique

Le tribunal ne s’est pas arrêté à la prison puisque selon La 1ère Martinique, il lui interdit aussi de séjourner sur l’île pendant trois ans. Il écope en outre d’un suivi socio-judiciaire de trois ans et de dix ans d’inéligibilité.

Son avocat, Camille Célenice, a insisté sur la portée de la décision : « Il faut comprendre qu’il a été condamné à de la prison, certes avec une partie avec sursis, à une interdiction de territoire martiniquais et à des peines accessoires comme l’inéligibilité ». Pour sa défense, le prévenu a expliqué que ses commentaires étaient liés aux tensions récentes en Martinique mais n’a pas reussi à convaincre le tribunal.

Pour rappel, le Code pénal punit l’apologie du terrorisme de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende. Mais les peines montent à sept ans et 100 000 euros quand les propos sont diffusés en ligne, comme c’est le cas ici.