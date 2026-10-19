Tribunal d’Abomey-Calavi : Souhaïlatou Touré Idrissou prend les commandes du parquet

La magistrate Souhaïlatou Touré Idrissou a été officiellement installée dans ses fonctions de procureure de la République près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, le vendredi 16 octobre 2026. Forte d’une expérience acquise au sein de ce parquet depuis 2020, elle entend exercer ses nouvelles responsabilités avec rigueur et ouverture, avec pour priorité le respect de la loi.

Une nouvelle étape s’ouvre pour le parquet près le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Le vendredi 16 octobre 2026, la magistrate Souhaïlatou Touré Idrissou a officiellement pris ses fonctions de procureure de la République. Elle succède ainsi à la tête du parquet après plusieurs années de service au sein de cette juridiction.

Admise au concours des auditeurs de justice en 2017 et intégrée dans le corps de la magistrature en 2020, la nouvelle procureure connaît bien les réalités de cette juridiction. Elle y a successivement exercé les fonctions de troisième substitut du procureur de 2020 à 2022, de deuxième substitut de 2022 à 2024, puis de première substitut du procureur de 2024 à 2026. Ce parcours lui a permis d’acquérir une expérience progressive dans le traitement des affaires pénales et le fonctionnement du ministère public.

Un parcours marqué par l’excellence

Le parcours académique de Souhaïlatou Touré Idrissou témoigne également de son investissement dans la formation. Elle a terminé major de sa promotion en diplomatie et relations internationales à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM). Elle a aussi été vice-major de sa promotion au cycle spécial de la magistrature. À l’Université de Nantes, en France, elle a obtenu un master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques, en se classant également major de sa promotion. Ces acquis académiques, associés à son expérience au parquet d’Abomey-Calavi, constituent les bases de sa prise de fonction.

Au terme de son installation, la nouvelle procureure a exprimé sa joie de pouvoir servir son pays à travers cette responsabilité. Elle a également souligné l’importance des défis qui l’attendent.« Je mesure pleinement l’ampleur des défis qui m’attendent. J’entends exercer mes fonctions avec rigueur, tout en faisant preuve d’ouverture envers l’ensemble des acteurs concernés par la justice pénale », a-t-elle déclaré.

À travers cette orientation, Souhaïlatou Touré Idrissou affiche sa volonté de conjuguer fermeté dans l’application des textes et dialogue avec les acteurs de la chaîne pénale. Sa mission consistera notamment à veiller au maintien de l’ordre public dans les communes d’Abomey-Calavi et de Sô-Ava, qui relèvent du ressort territorial de la juridiction.La nouvelle responsable du parquet a résumé sa ligne de conduite en une formule : « L’objectif est qu’au final, force reste toujours à la loi. » Un engagement qui place le respect des règles républicaines au cœur de l’exercice de ses nouvelles fonctions.