Trump avoue à Dalton pourquoi il se maquille lui-même, en plein meeting

Donald Trump a admis vendredi 16 octobre 2026, devant la foule réunie à Dalton, en Géorgie, qu’il se maquille tout seul. « J’en mets très peu, et je le fais moi-même », a lancé le président des États-Unis à ses partisans. Il a aussitôt donné sa raison : « Si on n’en met pas un peu, on ressemble un peu à une personne morte, et je ne veux pas avoir cet air. » Il a dit cela lors d’un meeting de campagne à Dalton, car il voulait se comparer à son adversaire démocrate. Il parlait en effet du maquillage de celui-ci, puis il a évoqué le sien. Ce discours a eu lieu à moins de trois semaines des élections de mi-mandat.

Une pique contre Jon Ossoff à moins de trois semaines du scrutin

Trump parlait en réalité de Jon Ossoff, le sénateur démocrate sortant, que le républicain Mike Collins tente de battre début novembre. Selon le président, son rival aurait dépensé « plus d’argent pour le maquillage que n’importe quel homme ou n’importe quelle femme dans l’histoire du Sénat ». Il a ajouté que « les femmes ne sont pas contentes » de cette situation. Aucune dépense précise n’a été citée dans les passages rapportés du discours, et l’affirmation reste donc non étayée à ce stade.

Le président a poursuivi sur le même ton, comme le rapporte Fox News : « Il a un maquilleur. Ils sont là tout le temps. Je ne sais pas comment il fait, mais il dépense une fortune… Lui, il y va à fond. »

Pour rappel, Trump était venu soutenir Mike Collins pour le Sénat et Rick Jackson, candidat républicain au poste de gouverneur.

Le sujet n’est pas nouveau. En effet, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie avait raconté en 2025 l’avoir surpris dans l’avion présidentiel en train de se maquiller lui-même : « Il fait son propre maquillage. » Cette fois, c’est Trump qui l’assume devant un public, sans qu’on le lui demande.