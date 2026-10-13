Trump partage la vidéo de l'attaque mortelle d'un tigre en Angleterre et donne un conseil

La vidéo de l’attaque mortelle d’un tigre au Yorkshire Wildlife Park, en Angleterre, a été publiée le mardi 13 octobre par Donald Trump sur son compte Truth Social. Le président américain l’a accompagnée d’une seule phrase : « Ne vous frottez jamais à la nature ! Président DJT ».

Comme nous vous le disions, un homme est mort le samedi 10 octobre après être entré dans l’enclos des tigres de ce parc animalier, situé près de Doncaster. La police du South Yorkshire a été alertée vers 13h35 mais malheureusement la victime est décédée sur place et l’animal n’a pas été blessé. Toutefois, les circonstances de l’entrée de l’homme dans l’enclos n’ont pas été établies. La publication de Trump relance l’attention sur cette affaire et a suscité des réactions contrastées.

Une publication faite depuis l’Alaska

Donald Trump a posté la vidéo dans l’après-midi, pendant un déplacement en Alaska. Un meeting était prévu à Wasilla, à environ 65 kilomètres au nord d’Anchorage. Il a ensuite publié, sans légende, un montage de grands félins attaquant des humains. Notons toutefois que la police du South Yorkshire avait demandé de ne pas partager les images de l’attaque qui circulaient en ligne.

Des réactions opposées

Parmi les critiques, le journaliste américain Aaron Rupar a écrit sur X : « Si un proche âgé postait ce genre de vidéos sur Facebook, vous feriez un contrôle de bien-être. Le président est un homme malade. ». D’autres ont salué le message. C’est le cas de Ryan Fournier, fondateur de l’organisation Students for Trump. Selon lui, «la nature l’emporte à chaque fois lorsqu’on franchit les limites avec des animaux sauvages et qu’il faut respecter le monde sauvage.» Le Yorkshire Wildlife Park était resté fermé le week-end des 10 et 11 octobre pour les besoins de l’enquête. La direction du parc avait indiqué travailler avec les autorités pour déterminer ce qui s’était passé, et avait présenté ses condoléances à la famille de la victime.