Ukraine : Elon Musk redoute des représailles russes contre ses satellites

Elon Musk, le patron de SpaceX a estimé dans une publication évoquant les capacités antisatellites de Moscou qu’une utilisation offensive de Starlink dans la guerre en Ukraine pourrait exposer ses satellites à des frappes russes.

Le dimanche 25 octobre 2026, le patron de SpaceX a réagi à une publication du compte FilmLadd sur X, qui rappelait que la Russie possède la capacité de détruire des satellites en orbite. En effet, l’auteur de la publication évoquait notamment le test antisatellite réalisé par Moscou le 15 novembre 2021, lorsque l’armée russe avait détruit l’un de ses anciens satellites à l’aide d’un missile Nudol. En réponse à ce message, Elon Musk a confirmé que ce risque constituait l’une des principales raisons pour lesquelles Starlink devait conserver un rôle civil.

« C’est effectivement l’une des principales raisons pour lesquelles Starlink doit rester une opération civile. Il peut être utilisé pour des infrastructures militaires, mais il ne peut pas servir à mener des frappes manifestement offensives qui justifieraient des représailles.La destruction des satellites Starlink par un adversaire provoquerait un effet domino destructeur, générant un vaste champ de débris qui rendrait l’espace inutilisable », a-t-il écrit.

Pour rappel, le 22 décembre 2025, l’agence Associated Press avait rapporté que deux services de renseignement de pays membres de l’OTAN soupçonnaient Moscou de développer une arme antisatellite susceptible de disperser des milliers de projectiles sur les orbites utilisées par Starlink. Toutefois, les informations publiées ne permettent pas d’affirmer que cette arme est opérationnelle ni qu’une attaque contre le réseau de SpaceX est imminente.

Un réseau stratégique dans la guerre en Ukraine

Starlink fournit des communications essentielles aux forces ukrainiennes, mais également à des utilisateurs civils. En effet, le réseau permet de maintenir des connexions dans des zones où les infrastructures terrestres sont endommagées. Cependant, Elon Musk distingue le soutien aux infrastructures militaires de la participation directe à des frappes offensives.