Ukraine : Trump promet de publier « les détails » de la guerre à un moment donné

Interrogé sur le rôle de Vladimir Poutine dans la guerre, Donald Trump a promis vendredi 16 octobre 2026, à Washington, de rendre publics « les détails » du conflit en Ukraine, sans en préciser le contenu. Il s’exprimait devant la presse en quittant la Maison-Blanche, avant de partir pour un meeting en Géorgie.

Le journaliste de CBS News, Gabe Gutierrez a été on ne peut plus directe : « Vous avez qualifié l’Ukraine de honte pour avoir attaqué la Russie. Vous voulez que Zelensky parte. Avez-vous oublié que c’est Poutine qui a commencé la guerre ? » Le président américain n’a pas répondu sur le fond. « Je connais les détails, d’accord ? Et à un moment, je publierai les détails », a-t-il lancé.

Un seul objectif affiché : la fin de la guerre

Trump a ensuite recentré son propos: « Je ne me soucie que d’une chose : je veux que cette guerre se termine… Je traite avec les deux, je pense qu’ils veulent aussi que cette guerre se termine. Et je pense qu’elle va se terminer. »