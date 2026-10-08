Un catcheur arrêté après la mort d'un arbitre de 75 ans en plein combat au Mexique (vidéo)

Gerardo Germán Pineda, surnommé El Búho, arbitre de lucha libre de 75 ans, est mort le 7 octobre 2026 au Mexique, lors d’un spectacle à Mineral de la Reforma, dans l’État d’Hidalgo. Le catcheur El Hijo de Fishman, 36 ans, qui venait de lui infliger un piledriver, a été interpellé par la police dans la salle.

Selon ClutchPoints, le catcheur affrontait Máscara Sagrada NG en combat principal. L’arbitre ne s’est pas relevé de la prise et la rencontre a été arrêtée. Ancien catcheur devenu arbitre, Gerardo Germán Pineda comptait près de trente ans de carrière sur les rings mexicains.

La promotion El Patrón Espectáculos a confirmé sa mort dans un communiqué. Notons qu’une qualification d’homicide involontaire est envisagée contre le catcheur. Elle l’exposerait à une peine de cinq à quinze ans de prison.