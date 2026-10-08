Gerardo Germán Pineda (DR)

Un catcheur arrêté après la mort d'un arbitre de 75 ans en plein combat au Mexique (vidéo)

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Gerardo Germán Pineda, surnommé El Búho, arbitre de lucha libre de 75 ans, est mort le 7 octobre 2026 au Mexique, lors d’un spectacle à Mineral de la Reforma, dans l’État d’Hidalgo. Le catcheur El Hijo de Fishman, 36 ans, qui venait de lui infliger un piledriver, a été interpellé par la police dans la salle.

Selon ClutchPoints, le catcheur affrontait Máscara Sagrada NG en combat principal. L’arbitre ne s’est pas relevé de la prise et la rencontre a été arrêtée. Ancien catcheur devenu arbitre, Gerardo Germán Pineda comptait près de trente ans de carrière sur les rings mexicains.

La promotion El Patrón Espectáculos a confirmé sa mort dans un communiqué. Notons qu’une qualification d’homicide involontaire est envisagée contre le catcheur. Elle l’exposerait à une peine de cinq à quinze ans de prison.

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