Un coiffeur du Texas rend plus de 128.000 dollars trouvés sur un distributeur Bank of America

Un coiffeur de 37 ans a remis à la police 128.514 dollars en liquide, soit près de 115.000 euros, trouvés le 3 août 2026 sur un distributeur de la Bank of America à Lewisville, dans le Texas, aux États-Unis. L’homme, qui a demandé à rester anonyme, s’était arrêté vers 10 heures devant la machine, installée sur West Main Street, pour retirer de l’argent. Deux sacs étaient posés sur le dessus de l’appareil. Un tel montant rapporté spontanément est un cas inédit pour les policiers de la ville, qui ont rapidement cherché à comprendre comment il s’était retrouvé là.

Le premier sac contenait la totalité des espèces. Le second renfermait 19 chèques. Le coiffeur a d’abord tenté de retrouver le propriétaire des sacs, puis il a prévenu la police de Lewisville et lui a tout remis. Il n’a réclamé aucune récompense et a refusé de s’exposer, y compris après la restitution. La police a ensuite remonté la piste jusqu’à la banque. Les agents n’ont relevé aucun élément laissant penser que cet argent avait un lien avec une activité criminelle.

Une somme laissée par le convoyeur de fonds

Les enquêteurs ont établi que l’argent appartenait à la Bank of America. Un technicien de Brink’s, l’entreprise chargée de l’entretien et du réapprovisionnement des distributeurs de la banque, était intervenu sur la machine. Il devait repartir avec les sacs, mais les a oubliés sur l’appareil.

Un reçu bancaire glissé dans le sac d’espèces indiquait la somme attendue. Les policiers ont compté, et le compte était exact : il ne manquait pas un seul dollar. L’argent et les chèques ont été rendus à la banque, qui les a replacés dans ses coffres.

Selon Moneywise, la détective Gina Miller, de la police de Lewisville, a expliqué qu’elle avait déjà vu des habitants rapporter des portefeuilles ou des papiers d’identité, mais n’a jamais eu affaire à quelqu’un qui remette une somme de cette ampleur. C’est la raison pour laquelle son service souhaite lui rendre hommage. Néanmoins, le coiffeur, qui refuse toute publicité, a fait savoir qu’il accepterait de participer à une cérémonie organisée par la police, à condition qu’elle reste privée.