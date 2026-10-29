Une arrière-grand-mère de 72 ans lance son compte OnlyFans avec son mari

À 72 ans, DD White présente son compte OnlyFans comme un « formidable plan de retraite ». L’arrière-grand-mère a ouvert cette page avec son mari, selon des informations publiées le 28 octobre 2026 par TMZ. En effet, le projet était né d’un simple loisir quand elle dirigeait une entreprise de fabrication, mais est ensuite devenu une activité réelle après sa retraite.

Ils avaient d’abord partagé leurs vidéos sur des plateformes spécialisées puis face à l’afflux des demandes d’internautes, ils avaient décider de créer leur propre site et leur profil. En effet, ce choix lui a permis de développer son audience, puisqu’elle compte désormais près de 35 000 abonnés sur Instagram et a été nommée quatre fois aux AVN Awards, une cérémonie qui récompense l’industrie du divertissement pour adultes.

DD White n’est pas la seule à franchir le pas à un âge avancé, une actrice du nom de Donna Mills, 85 ans, a ouvert sa propre page OnlyFans en juillet.