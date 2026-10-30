Une femme de 23 ans condamnée à trois ans de prison après le vol d’un bébé au Nigeria

Neuf jours ont suffi à la justice de l’État d’Enugu, dans le sud-est du Nigeria, pour condamner Rejoice Odoh, 23 ans, à trois ans de prison pour le vol d’un bébé de quatre mois. Dans un communiqué daté du jeudi 29 octobre 2026, le porte-parole de la police de l’État, Daniel Ndukwe, a indiqué que la jeune femme avait plaidé coupable de complot et de vol d’enfant, et que « l’enfant a ensuite été rendu à ses parents ». Elle a ensuite écopé de trois ans pour chaque chef, mais comme les deux peines se purgent en même temps, elle restera trois ans en prison au total.

Un bébé emporté sur un marché, retrouvé quatre jours plus tard

Les faits remontent au 20 octobre, vers 9 h, au marché d’Oye-Emene, à Emene. En effet, d’après la police, Rejoice Odoh s’était d’abord présentée comme une cliente auprès de la mère, puis lui avait proposé de porter l’enfant le temps d’acheter un article dans une boutique voisine, avant de disparaître avec lui et d’éteindre son téléphone. En plus, le communiqué précise qu’elle s’était entendue avec sa jeune sœur, toujours recherchée, pour faire passer le bébé pour son propre fils auprès de proches à Ubahu, dans la zone de Nkanu East.

Les enquêteurs ont toutefois retrouvé le nourrisson le 24 octobre, quatre jours après l’enlèvement. Le commissaire Mamman Bitrus Giwa a ensuite salué le travail des agents et des autres personnes impliquées dans l’arrestation, la récupération de l’enfant et les poursuites.