Une femme de 23 ans meurt électrocutée sous sa douche, la police espagnole enquête

Une jeune femme de 23 ans est morte électrocutée lundi 5 octobre 2026 dans son logement d’Antequera, en Espagne, alors qu’elle prenait sa douche. D’après les premiers éléments, la décharge serait passée par le pommeau. Et pour cause, les policiers cherchent désormais à comprendre comment le courant a pu atteindre cet équipement, un accident de ce type restant rare dans un cadre domestique ordinaire.

L’alerte a été donnée vers 15h10 par un appel au service d’urgence de la région. Selon les premiers éléments, l’appelant signalait une personne inconsciente dans une salle de bains d’un immeuble à Antequera, dans la province de Malaga. Mais malgré les tentatives de réanimation des soignants, son décès a été constaté sur les lieux.