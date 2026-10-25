Une influenceuse écrouée pour trafic d'armes après une saisie pour loyers impayés en Colombie

Une créatrice de contenu a été placée en détention provisoire à Cali, en Colombie, après la découverte d’un fusil d’assaut, de deux pistolets et de près de 1 000 cartouches chez elle ce vendredi 23 octobre 2026. L’influenceuse qui s’appelle Wendy Jeanette Durán Bocanegra compte environ 8 000 abonnés sur Instagram. À la base, les policiers étaient venus saisir ses biens pour des loyers impayés avant de faire cette découverte.

En effet, selon la Fiscalía General de la Nación, « une procédure de saisie pour des loyers présumés impayés a permis de découvrir des armes et des munitions ». Les agents ont trouvé dans un placard un fusil Colt de calibre 5.56 fabriqué aux États-Unis. D’après le parquet, ce modèle « ne fait pas partie de l’inventaire de la force publique colombienne ».

Le placard contenait aussi deux pistolets Glock de 9 mm, 977 cartouches, deux viseurs holographiques et un adaptateur laser. En outre, les enquêteurs ont également saisi 4 844 dollars en liquide, une machine à compter les billets, deux balances de précision et des stupéfiants.

L’influenceuse a reconnu qu’elle n’avait aucun permis pour ces armes, selon la Fiscalía. Ainsi, elle est poursuivie pour fabrication, trafic et port d’armes à feu et de munitions. Elle n’a pas accepté les charges, mais un juge a ordonné son incarcération pendant la procédure. Le parquet cherche maintenant à établir l’origine et la destination de ce matériel. Rappelons qu’en Colombie, ce délit est puni de 9 à 12 ans de prison par l’article 365 du Code pénal.