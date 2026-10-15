Une Marseillaise de 29 ans suspectée d'avoir participé à un double meurtre dans un bar à chicha près de Paris

Zohra A., 29 ans, vient d’être arrêtée en France dans l’enquête sur le double meurtre d’un bar à chicha proche de Paris, selon une annonce du compte Cerfia sur X ce jeudi 15 octobre 2026. Cette Marseillaise, issue des quartiers nord de la ville, aurait été engagée comme tueuse à gages et aurait fait le trajet depuis le sud du pays pour accomplir un contrat. Aucune source officielle ne confirme cette hypothèse à ce stade.

Les tirs ont retenti aux alentours de 3 h, dans la nuit du 11 au 12 octobre, à L’Atelier, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le gérant a succombé sur place, et une seconde victime est morte mardi en milieu hospitalier, a précisé le parquet de Paris. Un agent de sécurité a aussi été touché à la main, sans gravité. La Jirs, juridiction parisienne spécialisée dans la criminalité organisée, dirige l’enquête, dans laquelle plusieurs gardes à vue ont eu lieu.

En résumé, deux hommes ont été tués dans un bar à chicha d’Ivry-sur-Seine, près de Paris, dans la nuit du 11 au 12 octobre. Une femme de 29 ans originaire de Marseille vient d’être arrêtée et est soupçonnée d’avoir participé à ces meurtres. Sa responsabilité reste à établir par l’enquête, et elle est présumée innocente.