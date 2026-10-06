Une mère accusée d'avoir poignardé son mari et ses deux enfants en bas âge au Texas

Une femme de 37 ans a été arrêtée mardi 6 octobre 2026 à Northlake, dans le nord du Texas (États-Unis), après avoir blessé au couteau son mari et ses deux enfants à leur domicile. Holly Flores est inculpée de deux chefs de tentative de meurtre aggravé et d’agression avec une arme mortelle. Les trois victimes sont en vie. L’affaire survient quelques jours après celle d’Arlington, où un père de 27 ans est accusé d’avoir poignardé ses deux fils le 30 septembre, causant la mort de l’aîné, âgé de 5 ans.

Le mari, âgé de 34 ans, a appelé les secours vers 4 h 30 en affirmant que sa femme venait de le poignarder. Les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard et ont interpellé la suspecte. En fouillant la maison, située dans le comté de Denton, ils ont trouvé une fillette de 3 ans et un bébé de 10 mois, tous deux blessés à la poitrine. Le père souffrait d’une plaie à la tête, sans danger pour sa vie. Holly Flores a été examinée à l’hôpital pour des blessures légères, puis écrouée à la prison du comté.

Le chef de la police évoque une intervention éprouvante

Lors d’une conférence de presse rapportée par FOX 4, le chef de la police de Northlake, Robert Crawford, a décrit une situation particulièrement pénible. « Il est très, très douloureux de devoir intervenir sur un événement aussi traumatisant », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « La plupart des gens ne voient pas de telles tragédies de toute leur vie. »

Sur l’état des enfants, hospitalisés avec des proches à leurs côtés, il s’est voulu rassurant : « Je ne crois pas que leur vie soit en danger. Ils restent à l’hôpital en observation, mais je pense qu’ils s’en sortiront. » Le mobile n’est pas établi. Selon Robert Crawford, la suspecte a peu parlé aux agents lors de son arrestation : « Elle est plutôt dans une sorte de regard fixe, sans dire grand-chose. »

Le chef de la police a aussi indiqué que ses équipes s’étaient rendues cinq fois au domicile depuis mars en raison d’inquiétudes pour le bien-être des occupants. Il n’a pas détaillé ces interventions : « Je ne veux rien dire hors contexte pour l’instant, une partie de ces informations sortira probablement plus tard. » L’enquête se poursuit.