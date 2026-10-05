Viande rappelée pour salmonelle : que faire si elle est déjà au congélateur ?

En France, des hachés de veau et des saucisses de volaille vendus entre le 22 septembre et le 2 octobre 2026 sont rappelés depuis le 2 octobre pour suspicion de salmonelle, avec des dates limites de consommation comprises entre le 7 et le 9 octobre. Les barquettes concernées ont pu être congelées dès l’achat, ce qui ne règle pas le problème.

Trois références sont visées : le haché de veau façon bouchère Carrefour Le Marché en barquette de 2 x 100 g, le haché de veau façon boucher Tendriade et les saucisses de volaille façon charcutière Maître Coq en barquette de 320 g. Les deux premiers portent le lot 73728848, les saucisses les lots 26265 et 26266.

Le Carrefour Le Marché a été vendu du 29 septembre au 2 octobre dans les magasins Carrefour de France entière. Le Tendriade, vendu du 29 septembre au 1er octobre, se trouvait chez Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Système U. Les saucisses Maître Coq ont été commercialisées du 22 septembre au 2 octobre chez Leclerc, Coopérative U, dans plusieurs Intermarché et dans les Monoprix du 13e arrondissement de Paris.

Le froid ne tue pas la bactérie

Le ministère de l’Agriculture est clair sur ce point : les salmonelles « résistent au froid (elles ne sont pas détruites au réfrigérateur et au congélateur) mais sont tuées par la chaleur ». Une viande contaminée avant d’être congelée le reste donc après décongélation puisque le processus met la bactérie en pause, sans la supprimer.

Cette règle vaut également pour la prévention en cuisine. Elle ne vaut pas pour un produit rappelé : le rappel interdit de consommer la viande, même cuite.

La consigne reste de ne pas consommer

Les fiches de rappel décrivent une procédure « Volontaire (sans arrêté préfectoral) », ce qui signifie qu’aucune autorité ne l’a imposée aux distributeurs. La consigne aux consommateurs est identique pour les trois produits : ne plus consommer ni utiliser la viande. Le mode de compensation indiqué est le « Remboursement ».

Pour savoir si un paquet est concerné, il faut regarder sur l’emballage la marque, le numéro de lot et la date limite de consommation. Ensuite, il faut rapporter le produit au magasin où il a été acheté.