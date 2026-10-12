Visite technique au Bénin : deux délais à connaître pour éviter un nouveau paiement

Le Centre national de sécurité routière (CNSR) rappelle aux automobilistes les délais à respecter pour le contrôle technique et la contre-visite. Leur dépassement peut entraîner de nouvelles dépenses et obliger l’usager à reprendre la procédure.

Les automobilistes béninois doivent surveiller deux échéances pour éviter de payer à nouveau les frais de visite technique. Dans un communiqué publié le 9 octobre 2026, le Centre national de sécurité routière (CNSR) rappelle qu’un rendez-vous non honoré dans les 30 jours ou une contre-visite effectuée hors délai peut entraîner la reprise de la procédure.

Le premier délai concerne les conducteurs qui prennent rendez-vous pour le contrôle technique de leur véhicule. À compter de cette prise de rendez-vous, ils disposent de 30 jours pour se présenter dans un centre de contrôle technique. Passé ce délai, le paiement effectué n’est plus valable. L’usager doit alors régler à nouveau les frais pour faire contrôler son véhicule.

Le second délai s’applique lorsque le contrôle révèle des défaillances nécessitant des réparations. Dans ce cas, le propriétaire dispose de 48 heures à compter de la notification pour effectuer les travaux demandés et présenter son véhicule à la contre-visite. Celle-ci doit se dérouler dans le centre qui a réalisé le premier contrôle.

Si ce délai expire sans que le véhicule soit présenté à la contre-visite, il est déclaré non conforme au titre de la visite concernée. Le conducteur doit alors reprendre l’ensemble de la procédure et s’acquitter de nouveaux frais de contrôle.

Le contrôle préalable, un moyen d’éviter les mauvaises surprises

Au-delà du respect de ces échéances, le CNSR invite les propriétaires à vérifier l’état de leur véhicule avant même de prendre rendez-vous. L’organisme recommande notamment de porter une attention particulière aux principaux organes et équipements de sécurité.

Cette précaution permet d’identifier d’éventuelles défaillances avant le passage au centre de contrôle. Elle peut ainsi limiter les risques de rejet et éviter à l’automobiliste des réparations à effectuer dans l’urgence, suivies d’une contre-visite.